EislÃ¶wen zurren die ersten Testspiele fest

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben zwei weitere Vorbereitungsspiele vereinbart.

Die Mannschaft von Cheftrainer Andreas Brockmann wird Anfang September zweimal auf die Kassel Huskies treffen. Am 02.09. sind die Eislöwen zunächst in Hessen zu Gast, Spielbeginn ist 19:30 Uhr. Am 09.09. kommen die Huskies nach Dresden. Gespielt wird ebenfalls 19:30 Uhr.

Aktueller Vorbereitungsplan Dresdner Eislöwen

02.09.2022 19:30 Uhr Kassel – Eislöwen

09.09.2022 19:30 Uhr Eislöwen – Kassel

11.09.2022 18:30 Uhr Frankfurt – Eislöwen

Über das weitere Vorbereitungsprogramm wird zeitnah informiert.