Eislöwen zuhause gegen Schwenningen und in Köln – Rourke Chartier vor Debüt

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen starten am Freitagabend in den 18. Spieltag der PENNY DEL Saison 2025/2026.

Es ist das erste Spiel nach der knapp zweiwöchigen Deutschland-Cup-Pause. Am Sonntag reist die Mannschaft von Niklas Sundblad zu den Kölner Haien.

Die Eislöwen haben das spielfreie Wochenende genutzt, um nach dem alles andere als erfolgreichen Saisonstart die Köpfe freizubekommen und Kraft zu tanken. Seit Montag ist die Mannschaft wieder im Training, bereitet sich auf die anstehenden Aufgaben vor und wird seit Mitte der Woche dabei auch von Neuzugang Rourke Chartier verstärkt. Der 29-Jährige schloss sich unter der Woche den Sachsen an.

„In den ersten Spielen haben wir noch zu viele Fehler gemacht, um regelmäßig Spiele zu gewinnen. In dieser Phase haben wir zu viele Punkte liegen gelassen. Das möchten wir nach der Pause nun besser machen, dafür haben wir an den entsprechenden Stellschrauben gedreht, um trotz der aktuellen Bilanz zuversichtlich die kommenden Aufgaben in Angriff zu nehmen,“ bilanziert Sportdirektor Matthias Roos.

„Während der November-Pause haben wir viele Gespräche geführt, in denen wir geschaut haben, welche Dinge wir ändern können, um wieder positive Ergebnisse einfahren zu können. Einen Teil dazu beitragen soll auch Rourke Chartier, der durch seine Fähigkeiten unser Spiel bereichern soll. Gegen Schwenningen möchten wir als Club den ersten Schritt in eine positive Richtung machen,“ blickt Eislöwen-Geschäftsführer Maik Walsdorf voraus.

Vorbehaltlich aller geklärten Notwendigkeiten soll Rourke Chartier bereits am morgigen Freitag im Heimspiel gegen die Wild Wings sein Debut in Blau und Weiß geben, darüber hinaus besteht einigen zuletzt verletzten Spielern die Möglichkeit, dass sie in das Aufgebot zurückkehren könnten, wie das Line-up final aussehen wird, entscheidet sich jedoch erst am Spieltag. Bereits am Samstag reist die Mannschaft nach Nordrhein-Westfalen, wo die Blau-Weißen dann am Sonntag ab 16:30 Uhr bei den Kölner Haien gefordert sein werden.

