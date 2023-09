EislÃ¶wen zu Gast in Regensburg

Artikel anhören Dresden. (PM Eislöwen) Nach einem freien Sonntag geht es für die Dresdner Eislöwen am Dienstagabend mit dem Nachholspiel des 4. Spieltags in...

Dresden. (PM Eislöwen) Nach einem freien Sonntag geht es für die Dresdner Eislöwen am Dienstagabend mit dem Nachholspiel des 4. Spieltags in der DEL2 bei den Eisbären Regensburg weiter.

Gespielt wird 20:00 Uhr.

Nach drei Spielen haben die Eislöwen sechs Punkte auf dem Konto und in jedem Spiel bisher mindestens einen Zähler geholt. Zuletzt konnte am Freitag zu Hause der ESV Kaufbeuren mit 4:3 bezwungen werden. Die Eisbären Regensburg haben nach den ersten drei Spielen drei Punkte auf ihrem Konto.

In der Vorbereitung sind beide Teams bereits zweimal aufeinandergetroffen. Die Eislöwen unterlagen zu Hause mit 0:5 und in Regensburg mit 4:7.

Corey Neilson, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Die beiden Tests haben geholfen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie Regensburg gegen uns spielt. Ich denke wir hatten in beiden Partien über weite Strecken mehr vom Spiel und hatten den Puck. Unser Scoring hat da leider noch nicht so funktioniert. Jetzt in den ersten drei Spielen war das schon viel besser. Um in Regensburg zu punkten müssen wir unser aggressives Forechecking durchbringen und überhaupt versuchen, ihnen unser Spiel aufzuzwingen und unseren Speed nutzen. Das ist ein großer Vorteil, den wir haben.“

Verzichten muss Neilson in Regensburg in jedem Fall auf Garret Pruden, der am Freitag gegen Kaufbeuren den Puck an den Kopf bekommen hatte. Dem Verteidiger geht es aber die Umständen entsprechend gut. Ein Einsatz in Regensburg käme aber zu früh. Wer für Pruden ins Line-up rückt und ob es weitere Veränderungen gibt, wollte Neilson im Vorfeld nicht verraten. Auf Regensburger Seite wird in jedem Fall Andrew Yogan fehlen, der seine Sperre nach einem Stockstich absitzt.

