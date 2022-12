EislÃ¶wen zu Gast in Bad Nauheim

Dresden. (PM Eislöwen) Ihr letztes Auswärtsspiel des Jahres bestreiten die Dresdner Eislöwen am Mittwochabend beim EC Bad Nauheim. Um 19:30 Uhr ist das Team...

Um 19:30 Uhr ist das Team von Trainer Andreas Brockmann am 28.12. beim Tabellendritten zu Gast.

Zum dritten Mal stehen sich die Eislöwen und Bad Nauheim am Mittwoch in dieser Spielzeit gegenüber. Die ersten beiden Aufeinandertreffen gingen an die Hessen. In Bad Nauheim unterlagen die Eislöwen mit 1:4, zu Hause mit 2:3 nach Penaltyschießen.

Die Eislöwen wollen zurück in die Erfolgsspur, nachdem das Weihnachtsheimspiel am Montag gegen Spitzenreiter Kassel mit 2:4 verloren ging. Dabei zeigten die Dresdner aber eine gute Leistung, die in Bad Nauheim bestätigt und mit Punkten belohnt werden soll.

Andreas Brockmann, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „In Bad Nauheim ist es immer sehr unangenehm zu spielen. Wir freuen uns natürlich, dass uns einige Fans vor Ort aber unterstützen werden. Sie haben eine sehr gute Mannschaft, die Kassel und Krefeld geschlagen hat. Wir müssen unser bestes Eishockey spielen, um eine Chance zu haben, das Spiel zu gewinnen.“

Personell wird Brockmann vor allem aufgrund der Belastung durch die enge Spieltaktung in Bad Nauheim Veränderungen vornehmen. Endgültig entschieden wird darüber aber erst vor der Abfahrt am Mittwochmittag.

In Bad Nauheim werden die Eislöwen von rund 200 Fans unterstützt, die sich in zwei Fanbussen und PKWs auf den Weg nach Hessen machen.