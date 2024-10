EislÃ¶wen zu Gast im Breisgau

Dresden. (PM Eislöwen) Englische Woche in der DEL2. Die Dresdner Eislöwen sind am Mittwochabend bereits wieder gefordert. Der EHC Freiburg wartet. Spielbeginn ist 19:30...

Die Breisgauer gehören in dieser frühen Saisonphase zu den positiven Überraschungen in der Liga. Mit 12 Punkten ist der EHC punktgleich mit Spitzenreiter Krefeld und dem Tabellenzweiten Ravensburg. Die Eislöwen rangieren aktuell auf dem siebten Tabellenplatz, haben aber auch nur zwei Punkte Rückstand auf das Spitzentrio.

Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Wir hatten in den sechs Spielen bisher ein paar gute und ein paar weniger gute Spiele. Wir sind noch nicht da wo wir hinwollen, aber trotzdem vorn dabei. Freiburg hat es bisher gut gemacht. Sie haben viele neue Spieler, aber die gleiche Philosophie wie letzte Saison. Wir haben noch Potenzial uns zu verbessern. Es ist ein Prozess und in Freiburg wollen wir den nächsten Schritt machen.“

Wichtig wird für die Eislöwen sein, in Freiburg besser zu starten, als zuletzt zu Hause gegen Weiden. Vielleicht könnte das Auswärtsspiel trotz der sehr langen Anfahrt aber ein gutes Omen sein. Denn sowohl in Ravensburg als auch in Krefeld hatten die Dresdner keine Anlaufschwierigkeiten.

„Das erste Drittel nach so einer langen Fahrt ist wichtig. Wie kommen wir ins Spiel, aber das haben die Jungs bisher gut gemacht. Wir müssen aber auch schauen, wer zur Verfügung steht. Janick Schwendener wird im Tor stehen. Bei anderen Spielern müssen wir noch schauen, ob sie zurückkehren.“

Gespielt wird in Freiburg am Mittwochabend 19:30 Uhr. Die Partie wird live bei SportdeutschlandTV übertragen.