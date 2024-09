EislÃ¶wen wollen Wiedergutmachung

Dresden. (PM Eislöwen) Die deutliche Pleite vom Sonntag in Selb ist abgehakt. Bei den Dresdner Eislöwen geht der Blick nach vorn auf die kommenden...

Bei den Dresdner Eislöwen geht der Blick nach vorn auf die kommenden Aufgaben und die haben es in sich. Freitagabend ist die Mannschaft von Cheftrainer Niklas Sundblad bei den Krefeld Pinguinen um den früheren Eislöwen-Trainer Thomas Popiesch gefordert. Spielbeginn ist 19:30 Uhr. Am Sonntag kommt der Aufsteiger Blue Devils Weiden nach Dresden. Aufgrund des Familienspieltags ist bereits um 16:00 Uhr am Sonntag Spielbeginn.

Das 0:7 in Selb ist in dieser Woche kritisch aufgearbeitet worden. Allen ist bewusst, dass so etwas nicht wieder vorkommen darf. Umso geschärfter sind die Sinne vor dem anstehenden Wochenende, auch wenn noch nicht klar ist, wer alles auflaufen kann. David Rundqvist fällt sicher aus und hinter Travis Turnbull und Tomas Sykora stehen große Fragezeichen. Das Tor in Krefeld wird Danny aus den Birken hüten.

Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Wir müssen in jedem Spiel zu 100 Prozent bereit sein, egal wer der Gegner ist. Wir haben das Spiel in Selb analysiert und schauen nach vorn. Wir haben über Konstanz gesprochen. Das brauchen wir in jedem Spiel, nicht ein gutes und dann ein schlechtes Spiel abliefern. Die Lektion vom letzten Wochenende könnte am Ende eine gute gewesen sein, zur richtigen Zeit. Wir müssen von Spielbeginn an bereit sein.“

In Krefeld wartet das ein oder andere bekannte Gesicht auf die Eislöwen. Nicht nur die Spieler Mike Fischer, Philipp Kuhnekath oder Alexander Weiß haben eins das Eislöwentrikot getragen, auch Chefcoach Thomas Popiesch stand einst selbst fünf Jahre hinter der Dresdner Bande.

„Ich kenne Thomas Popiesch gut, vor allem aus seiner Zeit in Bremerhaven. Da habe ich natürlich häufig seine Spiele analysiert. Er hat einen großartigen Job gemacht in Bremerhaven und auch in Krefeld geht es schon gut los. Wir werden gut vorbereitet sein, aber am Ende wollen wir, dass es auf uns ankommt. Wir wollen uns auf unser Spiel fokussieren.“

Spielbeginn in Krefeld ist am Freitagabend 19:30 Uhr.

Mit Torschusswand, Kinderschminken, Hüpfburg, Puckwerfen, Tombola und der deutschen Band Bell Book & Candle wird dann am Sonntag in der JOYNEXT Arena aufgewartet zum Familienspieltag gegen die Blue Devils Weiden. Die Abendkasse wird 15:00 Uhr öffnen, Spielbeginn ist 16:00 Uhr.