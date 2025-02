EislÃ¶wen wollen nach RÃ¼cksprache mit der NADA mit Dane Fox zurÃ¼ck in die Erfolgsspur

Dresden. (PM Eislöwen) Nach drei Niederlagen in Folge soll es für die Dresdner Eislöwen in der DEL2 am Wochenende zurück in die Erfolgsspur gehen.

Freitagabend sind die Blau-Weißen um 20:00 Uhr bei den Eisbären Regensburg gefordert, am Sonntag um 17:00 Uhr zum SachsenEnergie Gameday sind die Eispiraten Crimmitschau in der JOYNEXT Arena zu Gast. Das Sachsenderby ist ausverkauft.

Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Wir sind nicht zufrieden, wenn wir Spiele verlieren. Diese Woche haben wir sehr viel gesprochen, wie wir zurück in die Erfolgsspur kommen, denn wir wollen Erster bleiben. Am Wochenende warten zwei Gegner, die unten stehen in der Tabelle und richtig kämpfen werden. Regensburg ist amtierender Meister, ich erwarte ein heißes Spiel. Das Spiel steht auch im Fokus, auch wenn wir uns natürlich auf das Derby am Sonntag vor ausverkauftem Haus freuen. Wir wollen beide Spiele gewinnen.“

Kapitän Travis Turnbull und Tariq Hammond werden voraussichtlich wieder im Line-Up stehen, wie auch Eislöwen-Topscorer Dane Fox.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Wir haben uns in den letzten Tagen intensiv mit dem Thema und der Sachlage beschäftigt. Dane Fox hat zu Beginn der zu betrachtenden Woche und somit nicht am Spieltag ein Nahrungsmittel zu sich genommen. Unabhängig von diesem Fakt gilt es festzuhalten, dass THC als Inhaltsstoff nachweislich keine leistungssteigernde Wirkung im Körper eines Athleten erzeugt und daher abseits der Wettkampftage eingenommen werden darf. Nach Rücksprache mit der NADA ist davon auszugehen, dass sich das laufende Verfahren gegen Dane über mehrere Wochen, gegebenenfalls sogar Monate, hinziehen wird. In dieser Zeit wird er weder von der NADA noch der DEL2 gesperrt werden. Wir haben uns deshalb entschieden, Dane ab dem Wochenende wieder zum Einsatz zu bringen. Um weiterhin transparent in der Aufarbeitung zu bleiben, hat sich Dane bereiterklärt, wöchentlich Urin- bzw. Speichelproben zur Kontrolle bei unserem Mannschaftsarzt abzugeben. Er hat diesem Vorgehen ohne Zögern sein Einverständnis gegeben, auch, um für eine vollständige Aufklärung des Sachverhalts zu sorgen, woran ihm vom ersten Tag an viel gelegen ist.“

Gespielt wird am Freitag in Regensburg um 20:00 Uhr. Das Sachsenderby am Sonntag beginnt 17:00 Uhr. Das Derby gegen Crimmitschau wird vom Platinpartner SachsenEnergie präsentiert. Es warten neben dem beliebten Puckwerfen eine Reaktionswand, ein SachsenEnergie-Drink, eine Fotobox, Kinderschminken und eine Bastelstraße sowie die Chance in der ersten Drittelpause beim „Lucky Shot“ zu gewinnen. Die Arena und Abendkasse für hinterlegte Tickets öffnen am Sonntag 15:30 Uhr.

