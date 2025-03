EislÃ¶wen wollen ins Playoff-Halbfinale

Dresden. (PM Eislöwen) Freitagabend geht es weiter im Playoff-Viertelfinale der DEL2.

Die Dresdner Eislöwen wollen im zweiten Anlauf den Einzug ins Playoff-Halbfinale perfekt machen. Spiel 5 im Viertelfinale gegen die Starbulls Rosenheim beginnt 19:30 Uhr. Die Arenatüren öffnen 18:00 Uhr, wie auch die Abendkasse. Der VIP-Eingang öffnet 18:30 Uhr.

Mit 3:1 führen die Blau-Weißen die Viertelfinalserie an. Ein Sieg fehlt noch, um das Ticket für das Halbfinale zu lösen. Der soll am Freitag eingefahren werden. „Diese Playoffs machen unheimlich viel Spaß. Es ist eine hart umkämpfte, enge Serie. Wir haben jetzt die Chance zu Hause die Serie zu entscheiden. Wir erwarten eine volle Arena und gute Stimmung. Wir wollen am Freitag den vierten Sieg holen“, blickt Cheftrainer Niklas Sundblad auf das fünfte Spiel voraus und ergänzt: „Wir brauchen auf jeden Fall einen besseren Start ins Spiel, als am Dienstag.“

In Rosenheim hatten die Eislöwen am Dienstag vor allem im ersten Drittel noch Probleme, kämpften sich aber rein in die Partie. In der Verlängerung konnten sich die Starbulls aber den Sieg sichern und damit die Serie verkürzen. „Wir dürfen uns nicht zu sehr auf den Gedanken versteifen, die Serie zuzumachen. Sonst verkrampfen wir vielleicht zu sehr. Wir müssen unser Spiel spielen und unsere Chancen vorn nutzen. Das gilt natürlich auch für mich. Nicht immer den Extrapass zu suchen, sondern auch selbst zu schießen“, sagt Angreifer Tomas Andres.

Tickets für das fünfte Spiel im Viertelfinale in der JOYNEXT Arena gibt es noch online über Etix sowie am Freitagabend an der Abendkasse.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV