EislÃ¶wen wollen AufwÃ¤rtstrend bestÃ¤tigen

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen treffen in der DEL2 am Wochenende auf den EV Landshut und die Tölzer Löwen.

Nach zwei Siegen aus den letzten drei Partien will das Team von Trainer Andreas Brockmann den Aufwärtstrend bestätigen. Gespielt wird am Freitagabend in der EnergieVerbund Arena 19:30 Uhr gegen Landshut. Am Sonntag warten die Tölzer Löwen um 17 Uhr. Beide Auftritte der Eislöwen werden live bei SpradeTV übertragen.

Zum zweiten Mal in dieser Saison treffen die Blau-Weißen auf Landshut. Den ersten Vergleich am 11. Dezember in Landshut hatten die Eislöwen mit 2:5 verloren. Der EVL ist aktuell Tabellensechster, hat zehn Punkte Vorsprung auf die Eislöwen, wartet in diesem Kalenderjahr allerdings noch auf einen Auswärtserfolg.

Andreas Brockmann, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Unser Fokus ist voll auf Landshut ausgerichtet und wir wollen alles geben, das Spiel zu gewinnen. Landshut kommt mit einer starken Offensive und einer stabilen Abwehr. Sie haben ein paar Ups und Downs in den letzten Spielen, aber sie sind eine gefährliche Mannschaft. Wir sind aber gut vorbereitet und wenn wir wieder unser Spiel machen, haben wir auch eine Chance.“

Für Tom Knobloch wird das Heimspiel am Freitag der zweite Auftritt nach seiner Verletzungspause. Elf Spiele hatte der 21-Jährige mit einer Handverletzung verpasst. Beim Auswärtssieg in Heilbronn gab er sein Comeback.

Tom Knobloch, Angreifer Dresdner Eislöwen: „Ich versuche der Mannschaft zu helfen, wo ich kann. Meine Aufgabe besteht sicherlich nicht darin jetzt für die Tore zu sorgen. Ich sehe mich auch eher als Vorbereiter, will viel Energie einbringen und defensiv für die Mannschaft ackern.“

Geleitet wird das Heimspiel der Eislöwen gegen Landshut von den Unparteiischen Stephan Bauer und Florian Fauerbach.