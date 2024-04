EislÃ¶wen: Vorzeitige VertragsverlÃ¤ngerung mit Tomas Andres

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben sich mit Angreifer Tomas Andres auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung um zwei Jahre geeinigt. Der 27-Jährige wird damit...

Der 27-Jährige wird damit bis 2027 das Trikot der Eislöwen tragen.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung setzt Tomas ein klares Zeichen und ein Bekenntnis für die Dresdner Eislöwen. Er gehört seit drei Jahren zu den absoluten Stützen unserer Mannschaft. Jeder Trainer arbeitet gern mit ihm zusammen, dazu ist er zu einem wichtigen Führungsspieler gereift. Wir freuen uns sehr, dass Tomas nun drei weitere Jahre das Eislöwentrikot tragen wird.“

Andres war im Sommer 2021 nach zwei Jahren in Weißwasser an die Elbe gewechselt. Bei den Eislöwen entwickelte sich der Deutsch-Tscheche von Beginn an zu einem Publikumsliebling und Führungsspieler. In drei Jahren hat Andres für die Blau-Weißen 170 Pflichtspiele bestritten, dabei 44 Tore erzielt und 109 Treffer vorbereitet. Dazu kann er in den drei Jahren in Dresden einen starken Wert von +56 in der Plus-Minus-Statistik aufweisen.

Tomas Andres, Angreifer Dresdner Eislöwen: „Ich fühle mich unheimlich wohl in Dresden und bei den Eislöwen. Die drei Jahre bisher waren persönlich für mich und meine Frau sehr schön. Sportlich haben wir letzte Saison nicht gezeigt was wir können. Nächste Saison werden wir zeigen, dass wir es besser können und wollen mit Vollgas angreifen. In Dresden sehe ich für mich persönlich und unsere Mannschaft eine klare Perspektive, deshalb habe ich mich für die vorzeitige Verlängerung entschieden. Ich will mit den Eislöwen DEL2-Champion werden.“