EislÃ¶wen: Vorfreude auf ausverkauftes Sachsenderby zum DVB-Gameday

Dresden. (PM Eislöwen) Auf die Dresdner Eislöwen wartet das nächste Sachsenderby in der DEL2. Am Sonntagabend sind die Lausitzer Füchse zu Gast in der JOYNEXT Arena.

Spielbeginn zum DVB-Gameday ist 17:00 Uhr. Zuvor geht es für die Eislöwen auf Reisen. Freitagabend 19:30 Uhr wartet der EC Bad Nauheim.

Die Vorfreude auf das nächste Sachsenderby ist groß. Neun Tage nach dem klaren 4:1-Erfolg in Crimmitschau steht am Sonntag Sachsenderby Nummer 2 an. Diesmal zu Hause in Dresden gegen die Lausitzer Füchse.

Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Derbys sind ganz besondere Spiele, haben eine besondere Bedeutung. Wir wollen unseren Fans gerade zu Hause drei Punkte schenken. Wir wollen die Nummer Eins in Sachsen sein.“

Die JOYNEXT Arena wird voraussichtlich ausverkauft sein. An der Abendkasse wird es nur noch wenige Resttickets geben. Präsentiert wird das Sachsenderby gegen die Lausitzer Füchse vom Eislöwen-Exklusivpartner Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB). Spielbeginn ist 17:00 Uhr. Die Abendkasse und Arenatüren öffnen bereits 15:30 Uhr.

Für Eislöwen-Topscorer Dane Fox wird es eine besondere Partie. Der „Fuchs“ im Eislöwen-Team feiert ausgerechnet gegen die Füchse aus Weißwasser seinen 31. Geburtstag.

Dane Fox, Angreifer Dresdner Eislöwen: „Das ist schon etwas Besonderes bei so einem Spiel auch noch Geburtstag zu haben. Drei Punkte wären natürlich das beste Geschenk, welches ich mir wünsche. Mir ist dabei auch egal, wer am Ende die Tore erzielt. Hauptsache wir gewinnen. Zumal wir zuletzt gezeigt haben, wie schwer ausrechenbar wir sind. Jede Reihe kann Tore schießen.“

Diese sollen auch schon am Freitagabend auf Eislöwenseite fallen. Gerade nachdem man am vergangenen Sonntag trotz 39 Torabschlüssen ohne eigenen Torerfolg geblieben war. Der EC Bad Nauheim wartet. Die Hessen sind schlecht in die Saison gestartet, sind mit sieben Punkten aktuell Tabellenvorletzter.

„Bad Nauheim hat auf dem Papier eine sehr starke Mannschaft. Garret Pruden kennen wir ja noch von letzter Saison. Mit Kanninen bekommen sie jetzt noch mehr Qualität ins Team. Das wird ein hartes Stück Arbeit, dort die Punkte zu holen. Aber wir wollen die drei Punkte mit nach Dresden nehmen und die Tabellenführung.“

Gespielt wird am Freitag in Bad Nauheim 19:30 Uhr. Janick Schwendener wird für die Eislöwen das Tor hüten. Ob es Rückkehrer im Team geben wird, ist nicht klar. David Rundqvist und Andrew Yogan werden definitiv ausfallen.