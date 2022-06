EislÃ¶wen-Vorbereitungsturnier mit drei DEL-Teams erhÃ¤lt neuen Namen

Dresden. (PM Eislöwen) Mit dem traditionellen Turnier beginnt für die Dresdner Eislöwen am 27. und 28. August die Vorbereitung auf die neue Saison. Wie...

Dresden. (PM Eislöwen) Mit dem traditionellen Turnier beginnt für die Dresdner Eislöwen am 27. und 28. August die Vorbereitung auf die neue Saison.

Wie im vergangenen Jahr werden die Blau-Weißen drei Mannschaften aus der PENNY DEL empfangen. Zudem bekommt das Turnier einen neuen Namen.

Die Sächsische Lotto GmbH übernimmt die Namensrechte. Damit werden Ende August zum Sachsenlotto Cup 2022 die Dresdner Eislöwen als Gastgeber den DEL-Aufsteiger Löwen Frankfurt, die Düsseldorfer EG und die Iserlohn Roosters empfangen.

In den beiden Halbfinalspielen am 27. August treffen Frankfurt und Iserlohn sowie die Eislöwen und Düsseldorf aufeinander. Die Sieger der beiden Halbfinalpartien spielen am Sonntag, 28. August den Sieger des Sachsenlotto Cups aus. Die Unterlegenen der Halbfinals spielen um Platz Drei.

27.08.2022:

Halbfinale 1 15:00 Uhr Löwen Frankfurt – Iserlohn Roosters

Halbfinale 2 18:30 Uhr Dresdner Eislöwen – Düsseldorfer EG

28.08.2022:

Platz Drei 15:00 Uhr Verlierer HF2 – Verlierer HF1

Finale 18:30 Uhr Sieger HF2 – Sieger HF1

Tickets gibt es ab dem 20.06.2022 ab 10:00 Uhr online über etix, in allen bekannten Vorverkaufsstellen und mittwochs in der Eislöwen-Geschäftsstelle zwischen 10:00 und 17:00 Uhr.

Für Besitzer einer Premium-Dauerkarte sind die Vorbereitungsspiele und damit auch der Sachsenlotto Cup bereits enthalten.