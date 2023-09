EislÃ¶wen vor Topspiel-Wochenende

Artikel anhören Dresden. (PM Eislöwen) Auf die Dresdner Eislöwen warten drei Spiele in fünf Tagen in der DEL2. Drei Spiele gegen Topteams der Liga....

Dresden. (PM Eislöwen) Auf die Dresdner Eislöwen warten drei Spiele in fünf Tagen in der DEL2. Drei Spiele gegen Topteams der Liga.

Am Freitagabend empfangen die Blau-Weißen den EV Landshut um 19:30 Uhr in der JOYNEXT Arena. Am Sonntag müssen die Eislöwen nach Krefeld und am Dienstag, zum Tag der Deutschen Einheit, sind um 15:00 Uhr zum Familienspieltag die Kassel Huskies zu Gast.

Der Saisonstart darf aus Dresdner Sicht durchaus als gelungen bezeichnet werden. Nach vier Spielen hat das Team von Coach Corey Neilson neun Punkte auf dem Konto und belegt den zweiten Tabellenplatz. Das ist allerdings nur eine Momentaufnahme, denn bis Rang sieben sind es nur drei Punkte Vorsprung. Zu diesen engen Verfolgern gehört auch der EV Landshut als Sechster.

Corey Neilson, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Landshut ist ein starkes Team, durchweg hervorragend besetzt. Wir müssen auf ihre Special Teams aufpassen, auch wenn sie aktuell noch ohne Powerplaytreffer sind. Daher heißt es für uns von der Strafbank fernzubleiben. Wir dürfen uns nicht auf unser bisher starkes Unterzahlspiel verlassen.“

Als einziges Team der Liga haben die Eislöwen bisher eine weiße Weste im Unterzahlspiel und dennoch gibt es gerade in der eigenen Zone noch Potential zur Steigerung.

„Es wird langsam besser, aber wir geraten noch zu oft in Situationen, wo wir unsere Positionen nicht finden oder falsch besetzen. Dadurch wirkt es manchmal etwas chaotisch in der eigenen Zone. Aber das sind Dinge, die wir im Training und in der Videoauswertung ansprechen. Die Jungs arbeiten sehr hart, das gefällt mir.“

Die Abendkasse und Arenatüren zum Heimspiel gegen Landshut öffnen am Freitag 18:30 Uhr.

Am Sonntag sind die Eislöwen um 17:00 Uhr bei den Krefeld Pinguinen zum ersten Aufeinandertreffen seit dem Aus im Playoff-Viertelfinale gefordert. Da wird es das Wiedersehen mit Philipp Kuhnekath geben, der in den letzten beiden Spielzeiten das Eislöwen-Trikot getragen hat.

