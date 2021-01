EislÃ¶wen vor Sachsen-Derby â€“ Rekordspiel fÃ¼r Rupprich

Dresden. (PM Eislöwen) Wenn Steven Rupprich am Freitagabend im Sachsen-Derby gegen die Lausitzer Füchse in seinem 345. Pflichtspiel für die Dresdner Eislöwen aufläuft, wird...

Dresden. (PM Eislöwen) Wenn Steven Rupprich am Freitagabend im Sachsen-Derby gegen die Lausitzer Füchse in seinem 345. Pflichtspiel für die Dresdner Eislöwen aufläuft, wird der 31-Jährige einen neuen Rekord aufstellen. Kein Spieler hat mehr Partien absolviert.

Der aktuelle Rekord steht bei 344, aufgestellt von Pavel Vit. Beim Auswärtssieg in Bad Tölz ist Rupprich gleichgezogen.

Steven Rupprich: „Es ist eine große Ehre für mich, diesen Rekord erst eingestellt zu haben und jetzt einen neuen aufzustellen. Auf dem Papier bin ich vielleicht nicht der herausragende Spieler, der für viele Punkte sorgt, aber ich gebe immer alles und ich glaube das weiß der Club und wissen die Fans zu schätzen. Es ist natürlich schade, dass bei diesem für mich besonderen Spiel dann keine Zuschauer in der Arena sind. Die Sachsen-Derbys sind aber auch so immer etwas Spezielles und wir wollen natürlich unsere Fans an den Bildschirmen stolz machen.“

Cheftrainer Andreas Brockmann: „Für mich ist „Ruppi“ sehr wichtig, er führt die beiden jungen Spieler neben ihm in der vierten Reihe sehr gut an und macht seinen Job gerade auch in Unterzahl super. Es freut mich für ihn, dass er im Derby diesen neuen Eislöwen-Rekord aufstellt.“

Im Derby gegen Weißwasser und auch am Sonntag in Kaufbeuren geht es für die Blau-Weißen auch um weitere wichtige Punkte. Nach drei Siegen in Folge ist das Selbstvertrauen groß, beide direkten Tabellennachbarn sollen geschlagen und überholt werden. Gegen die Füchse konnten die Eislöwen das erste Heimspiel nach Verlängerung gewinnen, verloren allerdings kurz vor Weihnachten in Weißwasser. Gegen Kaufbeuren setzte es dagegen in dieser Spielzeit zwei deutliche Pleiten (1:8 und 2:6).

Andreas Brockmann zum anstehenden Wochenende: „Weißwasser hat zuletzt nicht die besten Ergebnisse eingefahren, aber es waren auch viele enge Spiele dabei, die sie auch hätten gewinnen können. Sie sind sehr laufstark und es geht um die Plätze. Uns trennen nur zwei Punkte in der Tabelle. Wir wollen unser Spiel 60 Minuten durchsetzen und natürlich gewinnen.“

Spielbeginn im Sachsen-Derby am Freitag ist 19:30 Uhr. Eislöwen TV wird über SpradeTV live berichten. Vor dem ersten Bully wird Rupprich für seinen neuen Rekord geehrt. Die Hauptschiedsrichter im Derby sind Mischa Apel und Fynn-Marek Falten.

