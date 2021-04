EislÃ¶wen vor Oster-Triple

Dresden. (PM Eislöwen) Freiburg, Bayreuth und Heilbronn – die Dresdner Eislöwen sind in der DEL2 am verlängerten Oster-Wochenende dreimal gefordert. Am Gründonnerstag, den 01....

Dresden. (PM Eislöwen) Freiburg, Bayreuth und Heilbronn – die Dresdner Eislöwen sind in der DEL2 am verlängerten Oster-Wochenende dreimal gefordert. Am Gründonnerstag, den 01. April empfangen die Blau-Weißen den aktuellen Tabellendritten EHC Freiburg. Gespielt wird 19:30 Uhr in der EnergieVerbund Arena. An die Freiburger haben die Eislöwen nicht die besten Erinnerungen. Beim letzten Aufeinandertreffen führte die Mannschaft von Trainer Andreas Brockmann mit 6:1 bei den Breisgauern, unterlag aber noch mit 6:9. Lucas Flade, Abwehrspieler Dresdner Eislöwen: „Ich glaube schon, dass wir gerade nach diesem Spiel in Freiburg noch etwas gutzumachen haben. Das war richtig turbulent. Wir wollen zeigen, dass wir besser sind als das was wir dort gezeigt hatten." Personell gibt es keine Entwarnung aus dem Dresdner Lazarett. Elvijs Biezais, Evan Trupp, Riku Helenius, Steven Rupprich, Jordan Knackstedt und Tom Knobloch fallen weiter aus. Dazu wird auch Louis Trattner nicht zum Einsatz kommen, der sich im Heimspiel gegen Bietigheim verletzte. Andreas Brockmann, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Wir werden alles in die Waagschale werfen, um bestmöglich abzuschneiden. Mit Stolz, Ehre und Charakter wollen wir einen Weg finden, das Spiel zu gewinnen. Wir werden alles probieren und positiv ins Spiel gehen gegen eine starke Freiburger Mannschaft, die zu Recht unter den Top Vier ist." Geleitet wird die Partie von den Hauptschiedsrichtern Stephan Bauer und Daniel Ratz. SpradeTV wird live übertragen. Am Samstag geht es für die Eislöwen weiter mit dem Auswärtsspiel um 16:00 Uhr in Bayreuth und am Ostermontag ebenfalls um 16:00 Uhr mit dem Heimspiel gegen die Heilbronner Falken.