EislÃ¶wen verzÃ¼cken ihre AnhÃ¤nger am Valentinstag mit einem 8:1 Sieg gegen Selb

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben am Valentinstag ihre Fans verzückt. Vor 4.009 Zuschauern gewann die Mannschaft von Cheftrainer Niklas Sundblad deutlich mit...

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben am Valentinstag ihre Fans verzückt.

Vor 4.009 Zuschauern gewann die Mannschaft von Cheftrainer Niklas Sundblad deutlich mit 8:1 gegen die Selber Wölfe.

Die Dresdner starteten wie die Feuerwehr in die Partie. Keine sechs Minuten waren gespielt, da führten die Blau-Weißen mit 2:0. Tomas Andres (4.) und Ricardo Hendreschke (6.) trafen und in der 14. Minute legte Justin Florek mit dem dritten Treffer im Powerplay nach. Selb gelang in der 16. Minute aber bei eigener Überzahl durch den Ex-Dresdner Jordan Knackstedt noch der Anschlusstreffer zum 3:1.

Im zweiten Drittel konnte Florek mit seinem zweiten Treffer am Abend in der 27. Minute auf 4:1 stellen und im Anschluss überstanden die Eislöwen eine doppelte Unterzahl. Als die Dresdner selbst wieder in Überzahl ran durften, konnte Tomas Andres ebenfalls mit seinem zweiten Treffer am Abend das 5:1 erzielen.

Im Schlussabschnitt zeigten sich die Eislöwen weiter in Torlaune. Andres machte mit dem 6:1 in der 45. Minute seinen Hattrick perfekt. Die Dresdner ließen es daraufhin etwas ruhiger angehen, sodass sich auch Danny Aus den Birken wieder einige Male auszeichnen konnte. In der Schlussphase durften sich Matej Mrazek (52.) und Tomas Sykora (58.) noch mit seinem ersten Eislöwen-Tor in die Torschützenliste eintragen und machten den 8:1-Heimsieg perfekt.

Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung der gesamten Mannschaft mit einer sehr guten Energie von Anfang an. Dass wir die doppelte Unterzahl überstehen war sicher auch ein Knackpunkt heute für uns. Die Jungs haben heute richtig Spaß gehabt und viele Tore geschossen, aber auch defensiv sehr gut gearbeitet. Jetzt geht unser Fokus auf das Outdoor Game am Freitag.“

Am Freitagabend sind die Dresdner Eislöwen im Rahmen des Hockey Outdoor Triple in der Sparkasse Vogtland Arena in Klingenthal gegen die Eispiraten Crimmitschau gefordert.

Gebrauchter Tag in Dresden

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe müssen in Sachsen eine deutliche Auswärtsniederlage einstecken.

Im ersten Drittel ließ man selbst einige Chancen liegen, auf der anderen Seite nutzen die Hausherren die Selber Fehler in der Defensive gnadenlos. Das Rudel fand nach einem 3:1-Rückstand keinen Weg mehr, ins Spiel zu kommen. Bei den Wölfen wollte gar nichts mehr gelingen, bei den Eislöwen hingegen so ziemlich alles. So stand am Ende eine klares 8:1 für die Sachsen auf der Anzeige.

Kalte Dusche für die Wölfe

Nach einem kurzen Abtasten ohne nennenswerten Chancen, setzten sich die Hausherren in der 4. Minute zum ersten Mal im Selber Drittel fest, Bindels brachte die Scheibe von der Blauen aufs Tor und Andres verwandelte zur Eislöwen-Führung. Dann bauten auch die Wölfe Druck in der Offensive auf. Heljanko schob den Puck knapp vorbei und Vantuch versuchte es aus Distanz. Doch genau in dieser Selber Druckphase erhöhten die Sachsen im Konter eiskalt durch Hendreschke auf 2:0. Und als Miglio wegen eines Stockschlags die Strafbank drückte, kam es noch schlimmer für die Hochfranken: Florek stellte im Powerplay auf 3:0. Als dann auch die Wölfe zum ersten Mal in Überzahl agieren durften, vergab Knackstedt einige platzierte Schüsse zwar zunächst noch, brachte die Scheibe im Nachfassen in der 16. Minute dann aber doch im Tor unter.

Hausherren legen nach

Im Mittelabschnitt legten die Hausherren noch zwei weitere Treffer drauf. Nachdem Porsberger nach einem Bindels-Schuss per One-Timer noch verzog, fälschte Florek einen eigentlich harmlosen Schuss von Elten passgenau in die Maschen zum 4:1 ab. Als Knackstedt per Bauerntrick versucht, die Antwort darauf zu finden, wusste sich Rausch nur noch mit dem Haken zu helfen, kurz darauf wurde Miglio zu Fall gebracht. Doch auch in doppelter Überzahl fand das Rudel keinen Weg, Danny aus den Birken zu überwinden. Stattdessen legte Hördler Rausch, der von der Strafbank alleine auf Bitzer zusteuerte und musste ebenfalls in die Kühlbox. Im Vier-gegen-Vier erhöhte Andres auf 5:1.

Dresden macht es deutlich

Beim Spielstand von 5:1 war die Partie nach dem zweiten Drittel schon mehr oder weniger entschieden – die Luft im Schlussabschnitt war raus. Eislöwen-Topscorer Andres komplementierte in der 45. Minute seinen Hattrick, Mrazek erhöhte in der 52. auf 7:1 und Sykora legte mit dem 8:1 gut zwei Minuten vor Spielende noch eins drauf. Die deutliche Auswärtsniederlage war nicht mehr abzuwenden.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Dresdner Eislöwen: Aus den Birken (Seidel) – Karlsson, Riedel, Hessler, Mannes, Pruden, Rausch, Elten – Florek, Postel, Turnbull, Bindels, Porsberger, Andres, Mrazek, Rundqvist, Sykora, Hendreschke, Drews, Knobloch

Selber Wölfe: Bitzer (Roelofsen) – Hanusch, Raab, Hördler, Trska, Plauschin, Gläßl, Marusch – Knackstedt, Kruminsch, Miglio, Heljanko, Vantuch, McNeill, Kolupaylo, Bassen, Peter, Krymskiy, Gelke, Schwamberger

Tore: 4. Min. 1:0 Andres (Bindels); 6. Min. 2:0 Hendreschke (Knobloch); 14. Min. 3:0 Florek (Postel, Rundqvist; 5/4); 16. Min 3:1 Knackstedt (McNeill, Miglio; 5/4); 27. Min. 4:1 Florek (Elten, Turnbull); 31. Min. 5:1 Andres (Karlsson; 4/4); 45. Min 6:1 Andres (Karlsson); 52. Min. 7:1 Mrazek (Sykora); 58. Min. 8:1 Sykora (Mrazek, Mannes)

Strafzeiten: Dresden 10; Selb 10

Schiedsrichter: Becker, Steingross (Höfer, Pfriem)

Zuschauer: 4.009