Eislöwen verstärken sich mit dem in Frankfurt aussortierten Olympiasieger und Weltmeister Jussi Olkinuora

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben sich die Dienste von Juho „Jussi“ Olkinuora gesichert.

Der 34-jährige finnische Torhüter stand zuletzt bei den Löwen Frankfurt unter Vertrag und bringt eine beeindruckende Vita nach Dresden mit.

Der 1,88 Meter große Goalie zählt zu den erfolgreichsten finnischen Torhütern der vergangenen Jahre. Mit der finnischen Nationalmannschaft gewann Olkinuora zweimal die Weltmeisterschaft und sicherte sich bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking die Goldmedaille. Bei der Weltmeisterschaft 2022 wurde er zudem als MVP (Most Valuable Player) ausgezeichnet. Auf Clubebene feierte Olkinuora auch internationale Erfolge in der Champions Hockey League, die er sowohl 2018 mit JYP Jyväskylä als auch 2024 mit Genève-Servette HC gewann. Der Schlussmann wird mit der Trikotnummer 45 für die Eislöwen auflaufen.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Wir haben von Beginn an gesagt, dass wir uns eine Lizenz für einen Torhüter offenhalten, um im Saisonverlauf auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Nun sind wir mit Jussi Olkinuora fündig geworden und konnten einen Torhüter verpflichten, der auf höchstem internationalen Niveau Erfahrung gesammelt hat. Mit seiner Ruhe, seiner Professionalität und seiner Präsenz wird er unserer Mannschaft Stabilität geben und das gesamte Torhüterteam weiterbringen.“

Jussi Olkinuora: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Dresden. Mir ist bewusst, dass die Mannschaft aktuell am Tabellenende steht, aber genau das motiviert mich. Ich möchte helfen, die Situation zu verbessern und meinen Teil dazu beitragen, dass die Eislöwen wieder in die Erfolgsspur finden. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr überzeugend und ich bin bereit, alles für das Team zu geben.“

