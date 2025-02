EislÃ¶wen verpflichten Jacob Friend

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben Verteidiger Jacob Friend verpflichtet.

Der 27-Jährige wechselt von den Pioneers Vorarlberg aus der ICEHL nach Dresden und hat einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Mit Jacob bekommen wir einen defensivstarken Verteidiger, der über Erfahrung in der AHL verfügt und vor dem eigenen Tor aufräumt. In Belfast war er 2023/2024 in 53 Spielen mit einem Wert von +30 in der Plus-Minus-Statistik teamintern der beste Spieler. Er bringt die nötige Physis mit und wird unserer Defensive vor allem mit Blick auf die Playoffs weitere Sicherheit geben. Zudem möchte ich mich bei den Kollegen in Vorarlberg für die fairen Gespräche in den letzten acht Tagen sowie die Freigabe zum Ende der Transferperiode bedanken.“

Geboren wurde Friend in Bowmanville, Ontario in Kanada. In seiner Jugend spielte er in der kanadischen Top-Nachwuchsliga OHL für Owen Sound Attack, die er in der Saison 2017/2018 sogar als Kapitän anführte. 2016 wurde Friend von den Los Angeles Kings im NHL Entry Draft in der siebten Runde ausgewählt. Über die ECHL und AHL führte sein Weg nach Europa. In der vergangenen Saison lief Friend für die Belfast Giants in Großbritannien auf und wechselte im Sommer nach Vorarlberg. Aufgrund zweier Oberkörperverletzungen absolvierte er in dieser Saison für die Pioneers nur 24 Spiele, in denen er zwei Tore selbst erzielte und zwei Treffer vorbereitete.

Jacob Friend, Neuzugang Dresdner Eislöwen: „Ich freue mich auf Dresden und eine neue Herausforderung in einem neuen Land. Die Eislöwen spielen um die Meisterschaft in der DEL2 und ich will dem Club helfen den Titel zu holen und aufzusteigen. Ich bin auf die neuen Teamkollegen und meinen ersten Einsatz gespannt.“

