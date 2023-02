EislÃ¶wen verlÃ¤ngern mit Matej Mrazek

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben sich mit Matej Mrazek über eine Verlängerung des zum Saisonende auslaufenden Vertrags geeinigt. Der 22-jährige Außenstürmer wird...

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben sich mit Matej Mrazek über eine Verlängerung des zum Saisonende auslaufenden Vertrags geeinigt.

Der 22-jährige Außenstürmer wird für zwei weitere Spielzeiten das Eislöwen-Trikot tragen.

Mrazek war vor acht Jahren aus der U16 von Sparta Prag nach Dresden gewechselt und wurde mit 52 Toren in 32 Spielen Torschützenkönig der Schülerbundesliga. Mittlerweile bestreitet der Deutsch-Tscheche seine dritte Spielzeit im Seniorenbereich und hat bislang 128 Hauptrundenpartien für die Eislöwen in der DEL2 bestritten, in denen ihm 14 Tore und zwölf Torvorlagen gelangen. Hinzu kommen sechs Spiele in der Playoffs mit zwei Vorlagen.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Matej zählt zu den schnellsten Spielern der Liga und ist gerade auch in Unterzahlsituationen eine gute Alternative für unsere Trainer. Er hat sein Entwicklungspotenzial noch nicht ausgeschöpft. Wenn er weiterhin fleißig an sich arbeitet und seine Schuss- und Stocktechnik verbessert, wird er sein Tempo noch effektiver einsetzen können und dadurch seine Trefferquote erhöhen.“

In der laufenden Spielzeit kommt der sympathische 22-Jährige auf fünf Tore und sieben Vorlagen für zwölf Scorerpunkte. Damit spielt Mrazek seine aktuell punktbeste Saison in der DEL2.

Matej Mrazek, Angreifer Dresdner Eislöwen: „Ich freue mich riesig, zwei weitere Jahre im Eislöwentrikot zu spielen. Hier habe ich erst im Nachwuchs und dann bei den Profis die Chance bekommen, zu zeigen was ich kann. Ich bin dafür unheimlich dankbar und es motiviert ich, täglich weiter an mir zu arbeiten. Ich bin noch lange nicht am Ende meiner Entwicklung angekommen und will mich hier in Dresden weiter verbessern und mehr Verantwortung übernehmen.“

