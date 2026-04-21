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Home Deutschland DEL Dresdner Eislöwen Bestätigt: Eislöwen verabschieden Gerry Fleming und Craig Streu
Dresdner EislöwenTransfer-News

Bestätigt: Eislöwen verabschieden Gerry Fleming und Craig Streu

21. April 20261 Mins read27
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Gerry Fleming - © Sportfoto-Sale (Jan Brüggemann)
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Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen und Cheftrainer Gerry Fleming gehen künftig getrennte Wege.

Auch Co-Trainer Craig Streu wird den Club verlassen. Beide waren am 1. Dezember nach Dresden gekommen und arbeiteten seitdem hinter der Eislöwen-Bande.

In einer herausfordernden Saisonphase übernahmen Fleming und Streu das Team und stellten innerhalb kürzester Zeit Abläufe und Strukturen neu auf. Mit großem Engagement und akribischer Arbeit leiteten sie die Mannschaft bis zum Saisonende.

Jens Baxmann, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Gerry Fleming und Craig Streu haben sich im Dezember einer alles andere als einfachen Aufgabe gestellt. Beide haben vom ersten Tag an mit höchster Professionalität und großem Einsatz gearbeitet und bis zuletzt alles für den Standort gegeben. Dafür möchten wir uns ausdrücklich bedanken. Mit Blick auf die kommende Spielzeit werden wir hinter der Bande eine komplette Neuausrichtung vornehmen.“

Die Dresdner Eislöwen bedanken sich bei Gerry Fleming und Craig Streu für ihren Einsatz und wünschen beiden für die Zukunft sowohl sportlich als auch persönlich alles Gute.

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