Eislöwen und Roosters setzen Kooperation fort

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen werden auch in der Saison 2023/2024 mit den Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL kooperieren.

Damit bleiben beide Partner aus der vergangenen Saison erhalten. Mit dem TecArt Black Dragons Erfurt haben die Dresdner auch einen Kooperationspartner in der Eishockeyoberliga.

In der vergangenen Saison konnten die Roosters die Eislöwen mit Torhüter Jonas Neffin unterstützen, der bei den Dresdnern zu 17 Einsätzen kam. In der Saisonhauptrunde überzeugte Neffin mit einer Fangquote von über 90 Prozent und war ein sicherer Backup für Janick Schwendener.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Jonas Neffin ist ein gutes Beispiel, wie alle Seiten von einer Kooperation profitieren können. Mit Janick Schwendener und ihm hatten wir ein zuverlässiges Torhüterduo. Zudem hat Jonas auch charakterlich bestens in unsere Mannschaft gepasst. Welche Spieler der Roosters für uns lizenziert werden, sollte sich bis zum Ende der Vorbereitungsphase herausstellen. Wie auch in der abgelaufenen Spielzeit werden wir dies von Fall zu Fall gemeinsam entscheiden. Letztlich muss es für alle Beteiligten passen.“

Ein Aufeinandertreffen der Eislöwen mit dem DEL-Kooperationspartner wird es in der Saisonvorbereitung geben. Die Iserlohn Roosters gehören neben der Düsseldorfer EG und den Kassel Huskies zu den Gästen des Sachsenlotto Cups am 26. und 27. August. Die Eislöwen und die Roosters bestreiten am 26.08. 18:30 Uhr das zweite Halbfinale des Vorbereitungsturniers. Die Tickets für den Sachsenlotto Cup gehen Anfang August in den Vorverkauf.

