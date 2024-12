EislÃ¶wen treffen erneut auf Ravensburg â€“ Heimspiel gegen Rosenheim

Dresden. (PM Eislöwen) Déjà-vu für die Dresdner Eislöwen. Wie am vergangenen Sonntag heißt der kommende Gegner erneut Ravensburg Towerstars. Diesmal ist die Mannschaft von...

Dresden. (PM Eislöwen) Déjà-vu für die Dresdner Eislöwen. Wie am vergangenen Sonntag heißt der kommende Gegner erneut Ravensburg Towerstars.

Diesmal ist die Mannschaft von Cheftrainer Niklas Sundblad allerdings auswärts gefordert. Spielbeginn in Ravensburg ist am Freitagabend 20:00 Uhr. Zum 3. Advent am Sonntag werden die Starbulls Rosenheim um 17:00 Uhr in der JOYNEXT Arena zu Gast sein.

Die Erinnerungen an die 1:2-Niederlage nach Verlängerung gegen Ravensburg sind noch ganz frisch. Am Freitag wartet bereits die Chance zur Revanche, wenn die Eislöwen bei den Towerstars zu Gast sind. Wie schon beim ersten Auftritt in dieser Saison in Ravensburg sollen die Punkte mit nach Dresden genommen.

„Für die Analyse vor dem Spiel ist es natürlich einfach, da wir am Sonntag schon gegen Ravensburg gespielt haben. Dabei geht es am Freitag klar darum, die Dinge die nicht so gut gelaufen sind besser zu machen. Das heißt 60 Minuten unser Spiel durchziehen. Wir hatten am Sonntag im 3. Drittel zu wenig Druck gemacht, dürfen ihnen nicht so viel Zeit in unserer Zone geben. Wir wollen aggressives Forechecking spielen“, sagt Eislöwen-Cheftrainer Niklas Sundblad.

Der Schwede kann in Ravensburg wieder auf Tomas Sykora zählen, dazu verriet er, dass Arne Uplegger ins Aufgebot rücken wird. Gespielt wird in Ravensburg 20:00 Uhr.

Am Sonntag bietet sich eine weitere Chance zur Revanche, wenn die Starbulls Rosenheim in Dresden zu Gast sind. 0:5 hieß es aus Eislöwen-Sicht beim letzten Aufeinandertreffen. Beide Spiele in dieser Saison mit den Starbulls wurden verloren.

„Wir wollen gerade zu Hause in unserer Arena natürlich gewinnen, endlich auch gegen Rosenheim. Wir wollen ihnen zeigen, wie stark wir sind.“

Gespielt wird am Sonntag um 17:00 Uhr in der JOYNEXT Arena. Die Arenatüren und Abendkasse öffnen 16:00 Uhr. Über 3.000 Zuschauer werden erwartet.

