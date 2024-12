EislÃ¶wen treffen auf Verfolger Landshut und Ravensburg

Dresden. (PM Eislöwen) Drei Siege in Folge, neun Punkte: Die Dresdner Eislöwen haben einen kleinen Lauf in der DEL2, der am Wochenende fortgesetzt werden...

Dresden. (PM Eislöwen) Drei Siege in Folge, neun Punkte: Die Dresdner Eislöwen haben einen kleinen Lauf in der DEL2, der am Wochenende fortgesetzt werden soll.

Freitagabend zum Nikolaustag sind die Blau-Weißen beim EV Landshut gefordert. Spielbeginn ist 19:30 Uhr. Die Sportsbar Ostra wird die Partie für alle daheimgebliebenen Eislöwenfans übertragen. Am Sonntag, zum 2. Advent, sind die Ravensburg Towerstars in der JOYNEXT Arena um 17 Uhr zu Gast.

Zum ersten Mal in dieser Saison haben die Dresdner drei Siege in Folge mit voller Ausbeute eingefahren. Der Sieg gegen Selb am Dienstag war knapp und hart umkämpft. Ein Zeichen, dass kein Spiel in dieser Liga einfach werden wird. So wird es auch am Freitagabend werden, wenn der EV Landshut wartet. Der EVL ist Tabellenfünfter mit drei Spielen weniger und acht Punkten Rückstand auf die zweitplatzierten Eislöwen.

„Wir wollen gegen Landshut vor allem defensiv gut stehen. Sie werden mit vier guten Reihen spielen, sind ein starker Gegner. Sie sind eine Topmannschaft in dieser Liga, die wir zum zweiten Mal schlagen wollen“, sagt Cheftrainer Niklas Sundblad über die Landshuter.

Der Eislöwen-Cheftrainer weiß dabei auch ganz genau um die Tabellensituation, die durch einige vorgezogene Spiele derzeit sehr verschoben ist.

„Wir wollen weiter oben in der Tabelle stehen. Da ist es wichtig, auch die Verfolger, wie jetzt Landshut oder Ravensburg auf Distanz zu halten. Besonders, da sie weniger Spiele haben als wir. Jeder Punkt in jedem Spiel ist sehr sehr wichtig. Wir haben großen Respekt vor beiden Mannschaften, wollen aber natürlich beide Spiele für uns entscheiden“, ergänzt Sundblad.

Gespielt wird am Freitag 19:30 Uhr in Landshut und am Sonntag 17:00 Uhr zu Hause gegen Ravensburg. Die Arenatüren und die Abendkasse öffnen 16:00 Uhr.

Zum Spiel gegen Ravensburg wird es im Umlauf einen Fanflohmarkt geben, betrieben von Fans für Fans. Dort gibt es auch eine Tombola mit dem Hauptpreis eines Trikot-Unikats von Bruno Riedl. Es ist ein Originalspielertrikot der Saison 23/24, aber kurzärmelig. Die Einnahmen aus dem Fanflohmarkt kommen dem Eissportclub Dresden zugute.

