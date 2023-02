EislÃ¶wen treffen auf Selb und Crimmitschau

Dresden. (PM Eislöwen) Ohne große Pause geht es für die Dresdner Eislöwen am Freitagabend schon wieder weiter in der DEL2. Zwei Tage nach dem...

Dresden. (PM Eislöwen) Ohne große Pause geht es für die Dresdner Eislöwen am Freitagabend schon wieder weiter in der DEL2.

Zwei Tage nach dem Heimsieg gegen Bad Nauheim wartet das Auswärtsspiel bei den Selber Wölfen. Gespielt wird 19:30 Uhr. Zum Heimspiel am Sonntag treffen die Blau-Weißen auf die Eispiraten Crimmitschau. Erstes Bully ist 17:00 Uhr. Das Sachsenderby ist ausverkauft.

Der Einstand für den neuen Cheftrainer der Eislöwen Petteri Kilpivaara ist gelungen. Beim 4:0-Heimerfolg gegen den EC Bad Nauheim konnten die Blau-Weißen einen insgesamt überzeugenden Auftritt zeigen. Daran soll am Freitagabend angeknüpft werden. Mit den Selber Wölfen wartet eine unangenehme Aufgabe. Zudem haben die Dresdner zwei der bisherigen drei Duelle mit den Wölfen verloren.

Petteri Kilpivaara, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Selb ist eine Kontermannschaft, die immer alles gibt und kämpft. Sie sind sehr unangenehm, spielen hart und haben sehr gute Torhüter Das Paket insgesamt passt und da ist es schwer durchzukommen und Tore zu erzielen. Das versuchen wir am Freitag besser zu machen. Auch im eigenen Powerplay müssen wir aufpassen, weil sie in Unterzahl sehr gefährlich sind. Wir müssen da sehr kontrolliert spielen. Wir wollen uns müssen unsere Tore schießen, aber auch nicht zu viel zulassen.“

Personell kann Kilpivaara auf alle Spieler zurückgreifen, bis auf Timo Walther. Der Angreifer muss an diesem Wochenende noch aussetzen.

Am Sonntag erwartet die Eislöwen eine ausverkaufte JOYNEXT Arena zum NESTLER-Gameday mit dem Sachsenderby gegen die Eispiraten Crimmitschau. Seit mehr als zwei Jahren haben die Eislöwen kein Spiel mehr verloren gegen die Westsachsen. Das soll auch weiterhin so bleiben vor bester Kulisse.

Brett Welychka, Angreifer Dresdner Eislöwen: „Unsere Fans waren schon gegen Bad Nauheim an einem Mittwochabend lautstark und in großer Zahl in der Arena. Da kann ich mir kaum vorstellen, wie die Stimmung sein wird, wenn die Arena voll ist. Auch wenn das Spiel in Selb erstmal im Fokus ist, kann ich es kaum erwarten. Ich liebe diese Derbyspiele!“

Die Arenatüren und Abendkasse öffnen am Sonntag 90 Minuten vor Spielbeginn, also um 15:30 Uhr.

