EislÃ¶wen treffen auf Kaufbeuren und Selb

Dresden. (PM Eislöwen) Das zweite Heimspiel der neuen DEL2-Saison steht bevor. Freitagabend bekommen es die Dresdner Eislöwen mit dem ESV Kaufbeuren zu tun. Spielbeginn...

Dresden. (PM Eislöwen) Das zweite Heimspiel der neuen DEL2-Saison steht bevor. Freitagabend bekommen es die Dresdner Eislöwen mit dem ESV Kaufbeuren zu tun.

Spielbeginn in der JOYNEXT Arena ist 19:30 Uhr. Am Sonntag geht es für die Eislöwen nach Selb.

Unklar ist aktuell noch, ob die Parkplätze P1, P2 und P3 an der Pieschener Allee aufgrund der Hochwasserlage genutzt werden können. Eine Entscheidung dazu soll Freitagvormittag fallen.

„Kaufbeuren hat eine gute Mannschaft. Wir wollen und werden häufiger den Puck haben. Dann ziehen sie sich mit fünf Mann zurück. Sie verteidigen gut und sind im Gegenstoß sehr gefährlich“, sagt Cheftrainer Niklas Sundblad über den kommenden Gegner.

Die Kaufbeurer sind mit einem Sieg und einer Niederlage in die neue Spielzeit gestartet. Dem 4:1-Auswärtssieg vergangenen Freitag in Weiden folgte eine 0:3-Heimpleite gegen Meister Regensburg am Sonntag. Damit hat der ESVK nach dem Auftaktwochenende einen Zähler weniger auf dem Konto als die Eislöwen. Das Sundblad-Team unterlag letzten Freitag nach Verlängerung mit 2:3 gegen Rosenheim, konnte dann am Sonntag aber mit 5:2 in Ravensburg gewinnen. Danny aus den Birken wird gegen Kaufbeuren sein Saisondebüt feiern und zwischen die Pfosten rücken. Weitere Rückkehrer sind möglich.

Am Sonntag gibt es das Wiedersehen mit den Selber Wölfen, die die Eislöwen in der ersten Playdownrunde der vergangenen Saison bezwingen konnten. Sundblad hat daher gute Erinnerungen an die Wölfe. „Das waren emotionale Spiele in den Playdowns, aber wir haben natürlich gute Erinnerungen. Gerade da wir auch gezeigt haben, dass wir in Selb gewinnen können. Das wird natürlich unser Ziel für Sonntag sein“, so Sundblad. Gespielt wird in Selb am Sonntag 18:30 Uhr.