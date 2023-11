EislÃ¶wen treffen auf Freiburg und Selb

Artikel anhören Dresden. (PM Eislöwen) Mit dem Auswärtsspiel am Freitagabend beim EHC Freiburg und dem Heimspiel am Sonntag gegen die Selber Wölfe geht es...

Dresden. (PM Eislöwen) Mit dem Auswärtsspiel am Freitagabend beim EHC Freiburg und dem Heimspiel am Sonntag gegen die Selber Wölfe geht es für die Dresdner Eislöwen am Wochenende weiter.

Spielbeginn in Freiburg ist 19:30 Uhr.

Nach sieben Saisonspielen standen die Dresdner Eislöwen bei fünf Siegen und zwei Niederlagen. Dann kamen Freiburg und Selb. Mit den beiden Niederlagen Anfang Oktober begann der Negativlauf der Blau-Weißen. Seit der 2:3-Heimpleite gegen Freiburg setzte es in 13 Spielen zehn Niederlagen. Es wird also Zeit diesen Trend zu stoppen.

Petteri Kilpivaara, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Wir brauchen Siege, egal wie. Es gibt keinen Schönheitspreis zu gewinnen. Auch wenn wir in Kassel keine Punkte geholt haben, haben wir spielerisch aber wieder einen richtigen Schritt gemacht. Gegen Freiburg und Selb brauchen wir nun die Punkte. Freiburg wird es uns nicht leicht machen. Es wird vor allem auf die Defensive ankommen. Das muss unsere Basis sein. Wenn uns das gelingt, dann läuft es auch offensiv bei uns besser.“

In Freiburg soll der Bock nun also umgestoßen werden. Das Vertrauen in die eigene Stärke ist da, sagt Arne Uplegger.

Arne Uplegger, Abwehrspieler Dresdner Eislöwen: „Ich denke von unserer Spielweise haben wir uns gut wiedergefunden. Unsere Stärken der letzten Jahre, das schnelle Spiel, das Umschaltspiel und die Fähigkeit den Gegner müde zu spielen, das kommt nun langsam wieder. Wir hatten unsere Chancen in den letzten Spielen und das gibt uns Selbstvertrauen. Es liegt an uns, dass wir in Freiburg gewinnen.“

Am Sonntag kommt es in der JOYNEXT Arena zum Wiedersehen mit alten Bekannten. Mit Jordan Knackstedt, Arturs Kruminsch und Steve Hanusch spielen gleich drei ehemalige Eislöwen für die Selber Wölfe. Gerade Ex-Kapitän Knackstedt sticht dabei natürlich heraus.

„Ich hatte beim ersten Spiel in Selb nicht gespielt, deshalb freue ich mich natürlich auch auf Sonntag und auf Jordan, wie auch die anderen Beiden. Der Kontakt ist nicht abgerissen. Gerade zu Jordan habe ich regelmäßig Kontakt. Auf dem Eis spielt das aber keine Rolle. Da werden wir als Team alles daransetzen, dass er mit seinem Spiel nicht zur Geltung kommt. Wir wissen aus den letzten Jahren und den vielen Trainingseinheiten, dass er immer für eine Überraschung gut ist“, blickt Uplegger auf das Heimspiel am Sonntag gegen Selb.

Die Abendkasse wird am Sonntag 15:30 Uhr öffnen. Die Arenatüren öffnen 16:00 Uhr.

