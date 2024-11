EislÃ¶wen treffen auf Freiburg und Kassel

Dresden. (PM Eislöwen) Für die Dresdner Eislöwen geht es am Wochenende mit dem Heimspiel gegen den EHC Freiburg und dem Gastspiel bei den Kassel...

Dresden. (PM Eislöwen) Für die Dresdner Eislöwen geht es am Wochenende mit dem Heimspiel gegen den EHC Freiburg und dem Gastspiel bei den Kassel Huskies in der DEL2 weiter.

Gespielt wird Freitagabend gegen Freiburg um 19:30 Uhr.

Die Eislöwen wollen und müssen ein anderes Gesicht zeigen als bei den schwachen Auftritten vom vergangenen Wochenende, als es sowohl gegen Bad Nauheim als auch in Weißwasser jeweils eine 2:5-Niederlage setzte. Einfacher wird es mit dem Blick auf das Personal allerdings nicht. Danny aus den Birken uns Sebastian Gorcik (beide Unterkörperverletzung) sowie David Rundqvist und Tomas Sykora (beide Oberkörperverletzung) werden auf jeden Fall ausfallen. Hinter den Einsätzen von Simon Karlsson und Drew LeBlanc stehen teilweise dicke Fragezeichen.

Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Die Verletzten werden keine Ausrede sein. Wir haben die nötige Tiefe im Kader und werden auch gegen Freiburg Stand jetzt mit vier Reihen spielen können. Jeder hat die Chance zu zeigen, was er kann.“

Mit Freiburg kommt am Freitag ein unangenehmer Gegner nach Dresden. Seit Mikhail Nemirovsky Cheftrainer ist, stehen die Freiburger bei vier Siegen und drei Niederlagen, holten in diesen sieben Spielen 13 Punkte. Nemirovsky ist in Dresden auch kein Unbekannter. In der Saison 2005/2006, der ersten Zweiligasaison der Eislöwen, trug er selbst in 61 Partien das Dresdner Trikot, erzielte dabei 18 Tore und bereitete 36 Treffer vor.

„Wir wollen zurück in die Erfolgsspur. Es wird aber sicher nicht einfach gegen Freiburg. Nemirovsky lässt offensiver und aggressiver spielen. Das sollte uns aber entgegenkommen, da wir auch kontern können. Es könnte ein offeneres Spiel werden und das ist gut für uns. Auf jeden Fall besser, als wenn sich der Gegner hinten reinstellt.“

Die Arenatüren öffnen am Freitag 18:30 Uhr, wie auch die Abendkasse. Die Eislöwen beteiligen sich beim Spiel gegen Freiburg an der Spendenaktion des Fanclubs Bad Lions. Alle Becher, die nach dem Spiel als Becherspende auf das Eis fliegen, wandern in den Spendentopf für die Deutsche Krebshilfe.

Am Sonntag geht es für die Eislöwen mit dem nächsten Spitzenspiel weiter. Dann warten um 17:00 Uhr die Kassel Huskies.

