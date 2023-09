EislÃ¶wen treffen auf ESV Kaufbeuren

Artikel anhören Für die Dresdner Eislöwen geht es am Wochenende mit nur einem Spiel in der DEL2 weiter. Am Freitagabend empfangen die Blau-Weißen den...

Für die Dresdner Eislöwen geht es am Wochenende mit nur einem Spiel in der DEL2 weiter.

Am Freitagabend empfangen die Blau-Weißen den ESV Kaufbeuren in der JOYNEXT Arena. Gespielt wird 19:30 Uhr.

Ob und wer in das Dresdner Line-Up am Freitag zurückkehren wird, darüber wollte Cheftrainer Corey Neilson noch nicht zu viel verraten. Positiv ist allerdings, dass Torhüter Janick Schwendener in dieser Woche wieder mit der Mannschaft trainieren konnte. Ob er am Freitag im Tor stehen wird, wird am Spieltag entschieden. Pascal Seidel hat als sein Vertreter am Auftaktwochenende gegen Rosenheim und Bad Nauheim einen hervorragenden Job gemacht.

Gegen den ESV Kaufbeuren sollen am Freitag dann die Fehler abgestellt werden, die das Team noch am vergangenen Wochenende gemacht hat. Das betrifft vor allem individuelle Fehler im Defensivverhalten.

Corey Neilson, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Wir haben den Jungs diese Woche viel Video gezeigt und analysiert. Es ging vor allem um die zu einfachen Fehler in der eigenen Zone und wie diese vermieden werden können. Natürlich haben wir auch die guten Dinge gezeigt, auf denen wir gegen Kaufbeuren aufbauen wollen. Es kommt ein Team mit viel Qualität. Wir wollen ihnen aber unseren Spielstil aufzwingen, sodass sie reagieren müssen auf uns und nicht andersherum.“

Der ESVK hat nach dem Auftaktwochenende wie die Eislöwen drei Punkte auf dem Konto. Auf eine 1:3-Niederlage in Kassel folgte ein 5:2-Heimsieg gegen Freiburg. In der vergangenen Saison waren die Duelle mit den Kaufbeurern immer hart umkämpft und eng. Zuhause konnten die Eislöwen beide Spiele mit 2:1 nach Verlängerung gewinnen. In Kaufbeuren setzte es eine 0:1-Niederlage nach Verlängerung und es konnte ein 4:3-Sieg gefeiert werden. Eine ähnlich enge Partie wird auch am Freitag zu erwarten sein.

