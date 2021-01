EislÃ¶wen treffen auf Bietigheim und Ravensburg

Dresden. (PM Eislöwen) Gegen zwei Topteams der DEL2 geht es für die Blau-Weißen am Wochenende weiter. Zunächst sind die Bietigheim Steelers am Freitagabend in...

Dresden. (PM Eislöwen) Gegen zwei Topteams der DEL2 geht es für die Blau-Weißen am Wochenende weiter. Zunächst sind die Bietigheim Steelers am Freitagabend in der EnergieVerbund Arena zu Gast. Die Mannschaft von Trainer Daniel Naud ist aktuell Tabellendritter. Gespielt wird 19:30 Uhr.

Es wird der zweite Vergleich in dieser Saison mit den Steelers. Am 10. November setzte es in Bietigheim eine 1:4-Niederlage für die Dresdner. Für die Gäste ist es das dritte Spiel in Folge gegen ein Team aus Sachsen. Nach einer 0:6-Pleite in Weißwasser konnten die Steelers zum Auftakt ins neue Jahr mit 4:2 gegen Crimmitschau gewinnen.

Andreas Brockmann, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Bietigheim hat ein unglaublich gutes Powerplay und dazu eine gestandene sehr stabile Verteidigung. Sie haben viel Talent und sehr viel Tempo in der Mannschaft. Es ist nicht überraschend, dass sie unter den Top vier sind. Wir müssen aber auf uns schauen und an uns glauben. Das ist das Wichtigste. Es bringt nichts frustriert zu sein, wir müssen positiv denken. Kopf hoch und Brust raus!“

Für Dennis Swinnen gibt es das Wiedersehen mit den alten Weggefährten. In den vergangenen beiden Spielzeiten hat der 27-Jährige das Trikot der Steelers getragen.

Dennis Swinnen: „Wir müssen einfach hungriger sein, als unser Gegner und auch da hingehen, wo es weh tut. Wir besetzen die Zone vor dem Tor nicht gut genug. Das wollen wir auf jeden Fall besser machen. Wir wollen die Punkte gegen Bietigheim. In diese missliche Lage haben wir uns selbst gebracht, da müssen wir uns auch wieder rausschaufeln.“

19:30 Uhr wird am Freitagabend gespielt. SpradeTV wird das Heimspiel der Dresdner Eislöwen gegen die Bietigheim Steelers live übertragen. Geleitet wird die Partie von den Hauptschiedsrichtern Georg-Rainer Köttstorfer und Christopher Schadewaldt. Am Sonntag müssen die Eislöwen auswärts um 17 Uhr bei den Ravensburg Towerstars ran.