EislÃ¶wen treffen auf Bietigheim und Kassel

Dresden. (PM Eislöwen) Für die Dresdner Eislöwen geht es am Freitagabend in der DEL2 mit dem Heimspiel gegen das Tabellenschlusslicht Bietigheim Steelers weiter.

Präsentiert wird die Partie vom Premiumpartner KONSUM Dresden. Spielbeginn ist 19:30 Uhr. Zwei Tage später wartet der Tabellenführer Kassel auf die Eislöwen (Spielbeginn 15:30 Uhr).

Gegen Bietigheim soll Neuzugang Tomas Sykora sein Debüt für die Eislöwen feiern, sofern bis dahin die Lizenzierung abgeschlossen ist. Der 33-Jährige ist von den Kassel Huskies nach Dresden gewechselt und hat bisher eine Saison voller Schrecken erlebt.

Tomas Sykora, Neuzugang Dresdner Eislöwen: „Gleich früh in der Saison habe ich mir eine Gehirnerschütterung zugezogen. Als ich dann wieder spielen konnte, habe ich gegen Landshut einen Schuss geblockt, aber den Puck an meinen Kehlkopf bekommen. Ich habe dann zehn Tage im Krankenhaus gelegen. Die Ärzte sagten, ich hätte Glück gehabt. Es hätte auch ganz anders ausgehen können. Natürlich macht man sich dann Gedanken, ob man aufhören sollte, aber ich habe sehr große Lust und Spaß am Eishockey. Mit den Eislöwen haben wir auch noch das klare Ziel Playoffs und dabei will ich helfen. Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe.“

Für Kassel hat Sykora in dieser Saison 20 Spiele absolviert und dabei sechs Tore erzielt und zwei Treffer vorbereitet. Mit seiner körperlichen Präsenz und den Scoringqualitäten, die er in den letzten Jahren bereits bewiesen hat, soll Sykora der Mannschaft weiterhelfen.

Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Tomas hat sich im Training sehr gut präsentiert. Er ist topfit und bringt alles mit, was wir brauchen. Er ist körperlich sehr stark und kann in allen Situationen helfen. Wir brauchen jetzt auch weiter dringend Punkte, gerade gegen Bietigheim. Da gibt es aus den Spielen in dieser Saison noch etwas gutzumachen.“

Gespielt wird am Freitag 19:30 Uhr. Die Arenatüren öffnen 18:30 Uhr, die Abendkasse bereits 18:00. Es wird mit rund 3.000 Zuschauern gerechnet. Es ist das letzte Heimspiel vor dem Short Track Weltcup.