EislÃ¶wen: Travis Turnbull bleibt an Bord

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen und Kapitän Travis Turnbull setzen die Zusammenarbeit über die laufende Saison hinaus fort.

Der 38-Jährige hat seinen Vertrag um eine weitere Spielzeit verlängert. Darüber hinaus begrüßen die Blau-Weißen ein neues Mitglied in ihrer Sponsorenfamilie: die interface systems GmbH mit Sitz in Dresden und Berlin ist ab sofort neuer Partner der Blau-Weißen.

Matthias Roos, Sportdirektor der Eislöwen, zeigt sich zufrieden über die Klarheit in der Personalie Turnbull.

„Wir sind jedes Jahr bestrebt, bereits im November erste Personalentscheidungen zu treffen. Als Kapitän ist Travis unser wichtigster Führungsspieler. Er wollte in Dresden bleiben und wir wollten ihn behalten. Entsprechend kam es zu einer schnellen Einigung,“ sagt Roos.

Auch Turnbull selbst freut sich auf eine weitere Spielzeit im Eislöwen-Dress. „Wir haben eine tolle Mannschaft, mit großartigen Charakteren. Es macht viel Spaß, täglich mit den Jungs auf dem Eis zu stehen. Wir verfolgen alle ein klares Ziel und das wir das erreichen können, dazu möchte ich mit meiner Erfahrung beitragen,“ so der in Chesterfield, Missouri, geborene Stürmer.

Des Weiteren freuen sich die Eislöwen, ein neues Mitglied in ihrer Sponsorenfamilie willkommen heißen zu dürfen. Ab sofort steht die interface systems GmbH partnerschaftlich an der Seite der Blau-Weißen.

„Wir freuen uns, mit der interface systems GmbH ein Unternehmen mit viel Expertise in unserem Netzwerk begrüßen zu dürfen. Mit Standorten in Dresden und Berlin ist interface systems ein starker Partner aus der Region und für die Region“, sagt Sebastian Leischner, Sponsoring-Mitarbeiter der Eislöwen, zur Vertragsunterzeichnung.

„Als Unternehmen aus dem Raum Dresden liegt es uns natürlich am Herzen, uns auch lokal und regional einzubringen. Deshalb freuen wir uns, in der nun beginnenden Saison an der Seite der Eislöwen zu stehen – wir wünschen dem Team eine erfolgreiche Spielzeit!“, äußert sich Martin Gerlach, Prokurist der interface systems GmbH, zur Partnerschaft.

Die interface systems GmbH konzipiert und realisiert als IT-Systemhaus seit 30 Jahren herstellerunanbhängig komplexe Informationssysteme mit dem Ziel, IT-Infrastruktur sicher, effizient und zukunftssicher zu gestalten.

