EislÃ¶wen: Topspiel in Kaufbeuren â€“ Familienspieltag gegen Regensburg

Dresden. (PM Eislöwen) Auf die Dresdner Eislöwen wartet das nächste Topspiel in der DEL2. Am Freitagabend ist die Mannschaft von Cheftrainer Petteri Kilpivaara beim...

Dresden. (PM Eislöwen) Auf die Dresdner Eislöwen wartet das nächste Topspiel in der DEL2.

Am Freitagabend ist die Mannschaft von Cheftrainer Petteri Kilpivaara beim Tabellenzweiten ESV Kaufbeuren zu Gast. Gespielt wird 19:30 Uhr. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familien. Zum Konsum-Gameday sind bereits um 16:00 Uhr die Eisbären Regensburg zu Gast. Es wird ein buntes Rahmenprogramm für Kinder geben.

Die Spiele gegen Kaufbeuren in dieser Saison waren alle eng. Alle drei Duelle gingen in die Verlängerung. Zu Hause konnten die Eislöwen jeweils mit 2:1 gewinnen, in Kaufbeuren setzte es dagegen eine 0:1-Niederlage. In allen drei Spielen bekamen die Fans Eishockey auf höchstem Niveau geboten von zwei Mannschaften mit sehr ähnlichem Spielstil.

Petteri Kilpivaara, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Wir schauen nicht auf die Tabelle, wissen aber, dass jedes der verbleibenden Spiele wie ein Playoff-Spiel ist. Die drei Spiele bisher gegen Kaufbeuren waren sehr eng und intensiv, haben aber sehr viel Spaß gemacht. Genau das erwarte ich auch für Freitag. Sie spielen ähnlich laufintensiv wie wir. Wir haben uns gut vorbereitet und das klare Ziel die Punkte mit nach Hause zu nehmen.“

Dabei helfen soll Adam Kiedewicz. Der 22-Jährige ist nach dem Trainerwechsel aufgeblüht, hat mehr und mehr Vertrauen bekommen.

Adam Kiedewicz, Angreifer Dresdner Eislöwen: „Wenn man das Vertrauen und die Eiszeit bekommt, versucht man das so gut es geht zurückzuzahlen mit Leistung. Die Stimmung im Team und auch auf der Bank ist in den letzten Wochen viel positiver geworden. Wir haben unseren Spielstil beibehalten und nur Kleinigkeiten angepasst. In den letzten Spielen lief es gut. Wir wollen daran anknüpfen und weiter punkten. Es wäre schon schön unter den Top Vier die Hauptrunde zu beenden.“

19:30 Uhr wird am Freitagabend in Kaufbeuren gespielt. Kilpivaara kann auf alle Spiele zurückgreifen. Auch der zuletzt angeschlagene Vladislav Filin ist fit.

Am Sonntag wird bereits 16:00 Uhr gespielt. Die Eislöwen werden zum Konsum Familienspieltag in einem Sondertrikot auflaufen, welches im Anschluss online versteigert wird. Das Trikot von Matej Mrazek geht über eine Tombola bereits in der JOYNEXT Arena an den neuen Besitzer. Dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Hüpfburg, Kinderschminken, einer Eishockey-Torwand und einer Station von Eislöwen-Partner VIMODROM. Außerdem werden die Eislöwen, das Regie-, Medien- und Ordnerteam von Nachwuchsspielern unterstützt, wie zum Beispiel auf der Position des Stadionsprechers. Am Sonntag werden über 4.000 Zuschauer erwartet.

5036 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München