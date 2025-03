EislÃ¶wen stehen im Halbfinale der DEL2-Playoffs

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben in Spiel 5 der Viertelfinalserie gegen die Starbulls Rosenheim den Einzug in das Halbfinale der Playoffs perfekt gemacht.

Die Sachsen setzen sich vor 4.232 Zuschauern mit 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) durch.

Den besseren Start erwischten die Gäste aus Rosenheim, ohne jedoch zwingend zu werden. Die Hausherren benötigten ein Powerplay, um so richtig in der Begegnung anzukommen: Fox fand mit einem genialen Querpass Andrew Yogan, der nur noch vollenden musste (11.). Keine zwei Minuten später legten die Eislöwen nach, als Nicolas Schindler einen Schuss von Oliver Granz unhaltbar abfälschte (13.). So stand nach dem ersten Durchgang eine verdiente 2:0-Führung.

Im Mittelabschnitt blieben dann die Blau-Weißen das gefährlichere Team und legten nach: LeBlanc bediente den freistehenden Gorcik mit einem Traum-Pass, den der Deutsch-Tscheche mit aller Entschlossenheit über die Linie schoss (26.). Kurz vor der Pause legte dann Niklas Postel das 4:0 nach, ließ Autio im Kasten der Gäste bei dem Alleingang keine Abwehrmöglichkeit (39.).

In den letzten 20 Minuten machten die Eislöwen früh alles klar. Tomas Sykora vollendete die Zwei-auf-Eins-Situation selbst und überwand Autio mit einem platzierten Schuss in den Winkel (46.). Danach brachten die Hausherren kontrolliert Minute um Minute von der Uhr und ließen die Starbulls nicht in die Partie zurückkommen. Denen gelang jedoch noch der Ehrentreffer. Nach einem Fehler in der Dresdner Defensive war Ewanyk der Nutznießer und staubte zum 5:1 Endstand ab. Durch den Erfolg entscheiden die Eislöwen die Viertelfinalserie mit 4:1 Siegen für sich und ziehen damit ins Halbfinale ein.

Eislöwen Headcoach Niklas Sundblad sagte nach der Partie: „Ich bin stolz auf die Mannschaft, wir haben ein gutes erstes Drittel gespielt, vielleicht sogar die besten 20 Minuten der gesamten Serie – dann gehen wir auch verdient mit der 2:0-Führung in die erste Pause. Auch heute waren wieder beide Torhüter sehr stark. Kompliment auch an die Starbulls, die uns in den Begegnungen einiges abverlangt haben.“

Der Gegner für das Halbfinale steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest und entscheidet sich erst nach dem Ausgang der anderen Partien – danach steht auch fest, ob die Eislöwen mit einem Heim- oder Auswärtsspiel in die Serie starten werden.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV