EislÃ¶wen stehen im Finale des â€žSo geht sÃ¤chsisch.â€œ-Cups – Zweiter Finalist NÃ¼rnberg setzt sich souverÃ¤n gegen Iserlohn durch

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen stehen im Finale des „So geht sächsisch.“-Cups.

Überraschend mit 5:3 konnte sich der Zweitligist gegen die Düsseldorfer EG aus der PENNY DEL durchsetzen. Im Endspiel am Sonntag treffen die Eislöwen auf Nürnberg. Die Ice Tigers haben im zweiten Halbfinale mit 5:2 gegen Iserlohn gewonnen.

Den besseren Start in erste Halbfinale erwischten die Gäste. Jerry D’Amigo und Kyle Cumiskey sorgten nach gerade einmal 122 Sekunden für eine 2:0-Führung der DEG. In der 12. Mi-nute legte Cumiskey mit dem 0:3 aus Dresdner Sicht nach. Die anfänglichen Unsicherheiten konnte das Team von Trainer Andreas Brockmann aber zunehmend abschütteln und ver-kürzte daraufhin verdient per Doppelschlag durch Tomas Andres (15.) und David Rundqvist (16.) auf 2:3. Der Lohn für einen immer besseren Auftritt gab es in der 18. Minute, als Jordan Knackstedt zum 3:3 traf.

Im zweiten Drittel bauten die Eislöwen schnell Druck auf und nutzten direkt die erste Tor-chance zur Führung. Johan Porsberger erzielte das 4:3 (21.). Das Brockmann-Team spielte weiter wie beflügelt und kam verdient zum 5:3 durch Matej Mrazek, der nach Doppelpass mit Nicklas Mannes einnetzte (27.). Das Spiel beruhigte sich daraufhin. Die Eislöwen kontrollier-ten das Spiel gegen harmlose Düsseldorfer.

Im Schlussabschnitt erspielte sich die DEG mehr und mehr Chancen. Aber entweder war Janick Schwendener zur Stelle oder die Abwehr räumte auf. Es bliebt letztlich beim verdien-ten 5:3-Erfolg für die Dresdner.

Tomas Andres, Torschütze Dresdner Eislöwen: „Mich freut es natürlich gleich in meinem ers-ten Spiel für Dresden ein Tro geschossen zu haben. Es war auch ein sehr wichtiges, weil wir dann immer besser ins Spiel gekommen sind. Wir hatten in der ersten Minuten Probleme uns an das Tempo von Düsseldorf zu gewöhnen, aber mit unseren Toren ist das Selbstvertrauen gekommen. Wir haben phasenweise richtig gut und teilweise besser gespielt als Düsseldorf. Wir freuen uns jetzt auf das Finale.“

Das Endspiel im „So geht sächsisch.“-Cup steigt am Sonntag 18:30 Uhr zwischen den Dresd-ner Eislöwen und den Nürnberg Ice Tigers. Im Spiel um Platz drei treffen um 15:00 Uhr Düs-seldorf und Iserlohn aufeinander. Beide Spiele werden live und kostenpflichtig bei SpradeTV übertragen.