Eislöwen starten in Villach in die Testspielphase

Dresden. (PM Eislöwen) Zwei intensive Trainingswochen liegen hinter den Dresdner Eislöwen – jetzt wartet der erste echte Test auf dem Eis.

Am Freitagabend bestreitet das Team von Cheftrainer Bo Subr seine erste Partie der Saisonvorbereitung. Um 19:15 Uhr geht es im Rahmen des Trainingslagers in Österreich gegen den EC VSV.

Anfang August kamen die Eislöwen erstmals zusammen und haben seitdem intensiv gearbeitet. On-Ice- und Off-Ice-Einheiten standen auf dem Programm. Seit Mittwoch befindet sich die Mannschaft im Trainingslager in Villach. Neben der weiteren Arbeit an Fitness, Abläufen und Zusammenspiel geht es dabei vor allem darum, als Team weiter zusammenzuwachsen. Genau dafür soll auch die gemeinsame Zeit abseits des Eises genutzt werden.

Am Freitag wird es nun erstmals ernst – zumindest im Testspielmodus. Mit dem VSV wartet direkt ein anspruchsvoller Gegner auf die Eislöwen. Die Villacher sind in ihrer Vorbereitung bereits ein Stück weiter und haben schon zwei Testspiele absolviert, mussten sich dabei allerdings jeweils geschlagen geben. Im Kader der Österreicher stehen zudem neun Kontingentspieler.

Für einen Eislöwen wird die Partie zu einer besonderen Rückkehr: Adam Helewka trifft in Villach auf seinen ehemaligen Club und kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Nach zwei Wochen voller Trainingseinheiten heißt es für die Eislöwen endlich wieder: Spieltag! Ergebnisse stehen zu diesem frühen Zeitpunkt der Vorbereitung noch nicht an erster Stelle.

Vielmehr gilt es, erste Erkenntnisse zu sammeln, die Trainingsinhalte unter Wettkampfbedingungen umzusetzen und als Mannschaft den nächsten Schritt zu machen.

Nicht alle Eislöwen werden am Wochenende zum Einsatz kommen. Aufgrund kleinerer Blessuren wird das Trainerteam bei einzelnen Spielern vorsorglich auf einen Einsatz verzichten, dabei aber auch tagesaktuell entscheiden. Mit Blick auf den weiteren Verlauf der Vorbereitung sollen dabei keine unnötigen Risiken eingegangen werden.

Nach dem ersten Test am Freitag wartet bereits am Sonntag die nächste Partie. Dann führt die Reise der Eislöwen weiter nach Tschechien. Um 17:00 Uhr trifft das Team in Tábor auf den HC Tábor.

Spielbeginn in Villach ist am Freitag um 19:15 Uhr. Die Partie wird voraussichtlich live bei SPORTEUROPE.TV übertragen.

373 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht