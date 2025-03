EislÃ¶wen starten in die Halbfinalserie gegen Kassel

Dresden. (PM Eislöwen) Nach ziemlich genau einer Woche geht es für die Dresdner Eislöwen nach dem Sieg im Viertelfinale gegen die Starbulls Rosenheim nun an die nächste Aufgabe.

Im Halbfinale der DEL2-Playoffs bekommen es die Sachsen mit den Kassel Huskies zu tun und kämpfen gegen die Nordhessen um den Einzug in das Finale.

„Wir sind gut vorbereitet und wissen, was uns erwartet. Wir halten die Trainingseinheiten nun kurz und bieten der Mannschaft so die Möglichkeit, nochmals zu regenerieren. Die Defensivarbeit hat bereits gegen Rosenheim gut funktioniert. Darauf wird es auch im Halbfinale ankommen,“ sagt Eislöwen-Headcoach Niklas Sundblad.

Sportdirektor Matthias Roos ergänzt: „Wir wissen, dass wir gegen die Huskies sehr hart arbeiten müssen, um uns Torchancen zu erspielen. Das heißt für uns im Umkehrschluss, dass die Defensivarbeit stimmen muss. Auch im Halbfinale werden wieder die Kleinigkeiten über den Erfolg entscheiden. Die Mannschaft konnte in den vergangenen Tagen regenerieren und ist bereit für die Duelle.“

„Die Arbeit im Team war im Viertelfinale ausgezeichnet, wir haben defensiv gut gearbeitet und vor unserem Tor aufgeräumt. Das ist sehr wichtig, wenn du in dieser Liga in den Playoffs erfolgreich sein möchtest. Daran möchten wir dann auch gegen Kassel anknüpfen,“ unterstreicht Verteidiger Oliver Granz die Wichtigkeit der Arbeit in der eigenen Zone.

Auf eine persönliche Vergangenheit mit den Huskies kann die Nummer 23 der Eislöwen dabei zurückblicken, spielte Granz doch von 2020 bis 2022 in zwei Spielzeiten für die Hessen. Aber all das wird nun in den Playoffs ausgeblendet.

„Wir werden hart spielen und dann schauen wir, ob Kassel die Härte mitgehen kann oder eben nicht,“ blickt Granz voraus.

„Kassel hat in der Hauptrunde die wenigsten Gegentore kassiert und sie haben auch noch einmal interessante Spieler nachverpflichtet. Ich sehe unsere Mannschaft gut vorbereitet, mit der nötigen Qualität,“ schaut Sundblad in die Zukunft.

Beginnen werden die Eislöwen die Serie mit einem Gastspiel am Freitagabend ab 19:30 Uhr in Kassel. Das zweite Spiel der Serie steigt dann am Sonntagnachmittag um 17:00 Uhr in der JOYNEXT Arena in Dresden.

