EislÃ¶wen: Spitzenspiel gegen Ligaprimus Kassel zum Feiertag

Dresden. (PM Eislöwen) Für die Dresdner Eislöwen geht es in der DEL2 am Mittwochnachmittag schon weiter.

Zum Buß- und Bettag ist der Ligaprimus Kassel Huskies zu Gast in der JOYNEXT Arena. Spielbeginn ist 16:00 Uhr.

Die Eislöwen wollen den Schwung vom Wochenende mitnehmen, als sowohl die Eispiraten Crimmitschau als auch die Eisbären Regensburg deutlich bezwungen wurden. Aber auch die Huskies strotzen vor Selbstvertrauen, gewannen am Freitag 3:0 gegen Bad Nauheim und am Sonntag in Landshut mit 4:2.

Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Mit Kassel kommt die Topmannschaft der Liga zu uns. Meiner Meinung nach treffen die beiden besten Teams der DEL2 aufeinander. Wir freuen uns sehr auf das Spiel, besonders da die Arena auch wieder voll wird. Das gibt uns nochmal einen Extra-Push.“

Es wird mit ca. 4.000 Zuschauern gerechnet zum Familienspieltag gegen die Huskies. Rund um das Spiel wird es ein buntes Programm mit Torschusswand, Hüpfburg, Puckwerfen, einem Gewinnspiel im Fanshop und der Trikot-Tombola für den Nachwuchs mit dem Original-Trikot von Tomas Andres geben. Die Arenatüren und Tageskasse öffnen bereits 14:30 Uhr. Der VIP-Eingang öffnet 15:00 Uhr.

Mit einem Sieg können die Eislöwen den Rückstand auf die Huskies auf zwei Punkte verkürzen. Wichtig wird sein, die Belastung zu verteilen, denn es warten drei Spiele in nur fünf Tagen. Deshalb wird es im Kader die ein oder andere Veränderung geben, kündigte Sundblad an.

Sicher fehlen wird David Rundqvist, der sich aufgrund seiner Oberkörperverletzung einer Operation unterziehen wird. Hinter den Einsätzen der zuletzt angeschlagenen bzw kranken Drew LeBlanc und Tomas Sykora stehen Fragezeichen.

