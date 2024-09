Eislöwen spielen um Platz Drei beim Sachsenlotto Cup – DEG und Litvinov im Finale

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen werden am Sonntag das Spiel um Platz Drei beim Sachsenlotto Cup bestreiten. Am Halbfinal-Samstag unterlagen die Blau-Weißen mit...

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen werden am Sonntag das Spiel um Platz Drei beim Sachsenlotto Cup bestreiten.

Am Halbfinal-Samstag unterlagen die Blau-Weißen mit 0:5 gegen den tschechischen Extraliga-Club HC Verva Litvínov. Im anderen Halbfinale setzte sich die Düsseldorfer EG mit 3:0 gegen die Nürnberg Ice Tigers durch.

Die Eislöwen starteten gut, mutig und schwungvoll in die Partie. Aber das Team um Kapitän Travis Turnbull verpasste aus den Chancen Kapital zu schlagen. Als Sebastian Gorcik auf der Strafbank saß, gingen die Gäste in Führung. In Überzahl erzielte Nicolas Hlava (8. Minute) die Führung für Litvínov. Es ging weiter hart zur Sache. Die Folge waren mehrere Strafminuten auf beiden Seiten. Dennoch zeigten die Eislöwen eine sehr gute Leistung in den ersten 20 Minuten.

Im zweiten Spielabschnitt wurde Litvínov noch einmal stärker und schaffte es die Dresdner immer mehr unter Druck zu setzen. Die Folge waren drei Treffer. Erst stellte Filip Sandberg auf 0:2 (22.). Die Eislöwen verpassten den Anschlusstreffer in Überzahl. Stattdessen erhöhten Matej Mastalirsky auf 0:3 (30) und Matus Sukel auf 0:4 (33.).

Im 3. Drittel versuchte das Team von Cheftrainer Niklas Sundblad weiter alles, um zumindest zum Ehrentreffer vor 2.058 Zuschauern zu kommen. Der sollte aber nicht gelingen. Petr Koblasa traf dagegen in der 51. Minute erneut in Überzahl zum 0:5-Endstand aus Dresdner Sicht.

Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Das erste Drittel war läuferisch und spielerisch, das Beste was wir in dieser Vorbereitung bisher gezeigt haben. Wir haben gut mitgehalten. Es war ein gutes Eishockeyspiel und mir hat auch Spaß gemacht eine so gute Mannschaft aus Tschechien zu sehen. Ihre Art und Weise, wie sie spielen und wie sie ihre Torchancen so eiskalt nutzen. Wir hatten ähnlich viele Schüsse, aber sie waren immer brandgefährlich. Ich bin aber zufrieden mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben. Darauf können wir aufbauen. Ich spiele auch lieber gegen so sehr gute Gegner und verliere auch mal, weil wir so viel daraus lernen können.“

Spielplan SACHSENLOTTO Cup 2024:

08.09.2024

14:00 Uhr Dresdner Eislöwen – Nürnberg Ice Tigers

17:30 Uhr HC Verva Litvinov – Düsseldorfer EG