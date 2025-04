EislÃ¶wen siegen deutlich in Spiel 4 gegen Ravensburg

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben am Mittwochabend im vierten Finalspiel der DEL2-Playoffs mit 4:0 (0:0; 2:0; 2:0;) gegen die Ravensburg Towerstars gewonnen.

Mit einem konzentrierten Auftreten über 60 Minuten erringen die Dresdner den dritten Sieg in der Finalserie.

In den ersten Spielabschnitt starteten die Eislöwen zielstrebiger, versuchten mit schnellem Umschaltspiel Vorteile zu generieren. Dies gelang nicht, weil die Towerstars den Hausherren immer wieder klug das Tempo in der neutralen Zone nahmen. So neutralisierten sich beide Mannschaften über weite Strecken. Die beste Gelegenheit besaß Czarnik für die Gäste, der freistehend vor aus den Birken am Torrahmen scheiterte (9.). So ging es torlos in die erste Pause.

Im Mittelabschnitt gehörten die ersten Sekunden erneut den Gästen, doch die Eislöwen zeigten sich nun effizienter. Das erste Überzahlspiel der Begegnung nutzte Suvanto nach 22 Sekunden zum 1:0, seinen platzierten Schlagschuss musste Sharipov im Towerstars-Kasten passieren lassen (24.). Nur 28 Sekunden später traf Gorcik nach Vorarbeit von Hendreschke und Rundqvist zum 2:0 (25.) – Doppelschlag. Anschließend hätten die Hausherren in doppelter Überzahl noch weiter am Zwischenstand schrauben können, ließen die Möglichkeit aber ungenutzt verstreichen, sodass es bei der Zwei-Tore-Führung nach 40 Minuten blieb.

Drittel drei begann mit defensiv-strukturierten Eislöwen, die ihre eigene Zone sauber hielten und Ravensburg offensiv nicht stattfinden ließen, in dem Wissen, dass sich Gelegenheiten im Umschaltspiel ergeben werden. Eine solche nutzten die Hausherren dann, setzten sich ofensiv fest, als Rundqvist Czarnik mit einer cleveren Bewegung aussteigen ließ. Am zweiten Pfosten wartete Gorcik, der den Pass des Deutsch-Schweden nur noch über die Linie drücken musste – das vorentscheidende 3:0 (54.). Den Deckel machten die Blau-Weißen dann in den Schlussminuten drauf, als Postel aus dem eigenen Drittel in das verwaiste Tor der Puzzlestädter traf (58.). In der Folge nahm Ravensburg Sharipov erneut vom Eis, doch die Elbestädter brachten das 4:0, aus den Birkens vierten Playoff-Shutout, über die Zeit.

Eislöwen Headcoach Niklas Sundblad sagte nach der Partie: „Das erste Drittel war nicht unser bestes, die Scheibenkontrolle haben wir dann im zweiten Spielabschnitt besser umgesetzt.

Die schnelle 2:0-Führung war natürlich sehr wichtig, da wir das Spielgeschehen dann kontrollieren konnten. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft, weil wir über 60 Minuten gutes Defensiv-Hockey gespielt haben.“

