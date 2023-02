EislÃ¶wen sichern Playoff-Platz

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben den siebten Sieg in Folge gefeiert und damit ihr Ticket für das Playoff-Viertelfinale gelöst. Zum Konsum-Familientag gewannen...

Zum Konsum-Familientag gewannen die Blau-Weißen mit 6:3 gegen die Eisbären Regensburg. Timo Walther erzielte vor 4.296 Zuschauern einen Hattrick.

Den besseren Start in die Partie erwischten die Gäste. Die Eislöwen konnten sich bei Torhüter Janick Schwendener bedanken, dass sie nach zehn Minuten nicht mit zwei oder drei Toren in Rückstand waren. Erst Mitte des ersten Spielabschnitts erarbeiteten sich die Dresdner auch ihre ersten Chancen. Es ging aber torlos in die erste Pause.

Die Pausenansprache von Trainer Petteri Kilpivaara schien Wirkung zu zeigen. Die Eislöwen kamen deutlich besser aus der Kabine und belohnten sich in der 24. Minute mit dem Führungstreffer durch Timo Walther. Drei Minuten später durfte erneut gejubelt werden, diesmal fälschte Walther einen Schuss von Simon Karlsson unhaltbar ab. Als Jussi Petersen in der 36. Minute auf 3:0 erhöhte, wähnten viele die Dresdner schon auf der Siegerstraße. Aber Regensburg schlug zurück. Per Doppelschlag verkürzten die Gäste durch Corey Trivino (38.) und Tomas Gulda 22 Sekunden später aus 3:2.

Mit dem knappen Vorsprung ging es ins 3. Drittel. Matej Mrazek konnte nach 48 Minuten auf 4:2 erhöhen und Vladislav Filin stellte in der 53. Minute auf 5:2. Die Gäste wollten sich aber nicht geschlagen geben und belohnten sich durch Korbinian Schütz mit dem 5:3. Timo Walther krönte seine starke Leistung mit dem Schuss ins leere Tor zum 6:3-Endstand (60.) und machte damit seinen Hattrick perfekt.

Petteri Kilpivaara, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Ich bin nicht zufrieden, wie wir uns insgesamt über 60 Minuten als Mannschaft präsentiert haben. Janick Schwendener war bereit im ersten Drittel, aber alle anderen nicht. Wenn du so anfängst ist es schwer ins Spiel zu kommen. Regensburg hat gut gespielt und hat vielleicht auch am Ende ein bisschen mehr verdient. Ich muss aber unsere vierte Reihe mit Matej Mrazek, Yannick Drews und Timo Walther loben, die so gespielt hat, wie wir es wollten. Es freut mich für Timo mit seinen drei Toren. Wichtig für uns ist, dass wir einen Weg gefunden haben, dieses Spiel zu gewinnen, auch wenn wir nicht so gut gespielt haben. Ich freue mich natürlich über die drei Punkte.“

Weiter geht es für die Eislöwen am Freitag mit dem letzten Spiel der Hauptrunde um 19:30 Uhr gegen den EHC Freiburg.

