Eislöwen setzen weiter auf zwei bewährte Kräfte

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen setzen auf Kontinuität in der Defensive: Verteidiger Simon Karlsson wird auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Blau-Weißen tragen.

Der Deutsch-Schwede besitzt einen laufenden Vertrag und geht damit in seine mittlerweile sechste Saison bei den Eislöwen. Zudem wurde der Vertrag mit Oliver Granz verlängert. Für den 28-jährigen Verteidiger wird es die dritte Saison in Dresden.

Mit Karlsson und Granz setzen die Eislöwen auf zwei erfahrene Verteidiger, die die DEL2 bestens kennen und sich mit dem Standort Dresden sowie dem Club identifizieren. Während Karlsson als Rechtsschütze ein seltenes Profil mitbringt und mit seinem Schuss von der blauen Linie für Gefahr sorgen kann, überzeugt Granz mit seiner Erfahrung, seiner Robustheit und seiner Spielweise.

Jens Baxmann, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Kontinuität ist ebenso ein wichtiger Baustein für unsere Kaderplanung. Simon und Oliver kennen den Club, die Liga und ihre Rollen in unserer Mannschaft. Beide bringen viel Erfahrung mit, identifizieren sich mit dem Standort und wissen, worauf es in der DEL2 ankommt. Solche Spieler sind für eine Mannschaft auf und neben dem Eis enorm wertvoll.“

Simon Karlsson: „Ich freue mich sehr, weiter ein Teil der Dresdner Eislöwen zu sein. Sechs Jahre bei einem Club sind im Profisport etwas Besonderes. Dresden ist für mich und meine Familie längst ein Zuhause geworden. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft erfolgreicher sind.“

Oliver Granz: „Ich freue mich sehr darauf, ein weiteres Jahr Teil der Eislöwen zu sein. Als der Abstieg gewiss war, stand für mich unmittelbar fest, dass ich meinen Teil dazu beitragen möchte, als Team wieder erfolgreich sein zu können. Ich fühle mich in Dresden sehr wohl, schätze die Unterstützung unserer Fans und freue mich darauf, den gemeinsamen Weg mit den Eislöwen fortzusetzen.“

Mit Karlsson und Granz können die Dresdner Eislöwen auch in der kommenden Saison auf zwei erfahrene Verteidiger bauen, die die Mannschaft, den Club und das Umfeld bestens kennen und sowohl auf als auch neben dem Eis wichtige Rollen übernehmen.

Simon Karlssons Karriere in Zahlen

Source: Simon Karlsson @ Elite Prospects

Oliver Granz´ Karriere in Zahlen

Source: Oliver Granz @ Elite Prospects

375 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro