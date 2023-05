Eislöwen setzen Kooperation mit Erfurt fort – Vieregge wechselt nach Erfurt

Die Kooperation zwischen den Dresdner Eislöwen und den TecArt Black Dragons Erfurt geht in eine weitere Saison. Die langjährige Zusammenarbeit im Nachwuchs wird ebenfalls...

Die Kooperation zwischen den Dresdner Eislöwen und den TecArt Black Dragons Erfurt geht in eine weitere Saison.

Die langjährige Zusammenarbeit im Nachwuchs wird ebenfalls fortgesetzt. Zudem wechselt Torhüter Nick Jordan Vieregge fest nach Erfurt.

Mit Vieregge, Pascal Seidel, Ricardo Hendreschke, Lukas Mannes, Fabian Belendir, Joshua Geuß, Bruno Riedl und TJ Spezia sind in der vergangenen Saison acht Spieler bei den Thüringern in der Eishockey-Oberliga zum Einsatz gekommen, die bei den Eislöwen unter Vertrag standen. In der kommenden Saison soll die Kooperation weiterhin mit Leben gefüllt werden, indem junge Spieler der Eislöwen bei den Black Dragons die nötige Einsatzzeit bekommen, die sie im DEL2-Team derzeit noch nicht bekommen würden.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Wir sind sehr zufrieden mit unserem Kooperationspartner und der Arbeit von Trainer Raphael Joly. Insbesondere Lukas Mannes und Fabian Belendir haben in der vergangenen Saison sehr viel Eiszeit in der Oberliga bekommen, konnten sich dadurch weiterentwickeln und versuchen nun den Sprung in den Eislöwen-Kader zu schaffen. Dahingehend profitieren beide Clubs von der Zusammenarbeit. Gerade auch für unsere U20 ist der Weg über Erfurt in die Oberliga optimal, um erste Schritte im Senioren-Bereich zu machen.“

Henry Tews, sportlicher Leiter TecArt Black Dragons Erfurt: „Wir freuen uns, dass wir weiterhin mit dem Eishockeystandort Dresden auf mehreren Ebenen zusammenarbeiten werden. Sei es im Nachwuchs oder im Profi-Bereich. Wir helfen den jungen Spielern gern auf ihrem Karriereweg und freuen uns natürlich umso mehr, wenn sie den Sprung schaffen. Justus Böttner ist das perfekt Beispiel. Über den Dresdner Nachwuchs, zwei starke Oberligaspielzeiten bei uns in Erfurt und dem Sommertraining bei den Profis der Eislöwen, hat er sogar den Sprung direkt in die DEL geschafft.“

Nick Jordan Vieregge wird in der kommenden Saison für Erfurt auflaufen. Der 20-Jährige soll bei den Thüringern in der Oberliga konstant zum Einsatz kommen, um den nächsten Schritt zu machen. Über eine Förderlizenz wird Vieregge aber auch für die Eislöwen spielberechtigt sein.

