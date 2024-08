EislÃ¶wen schlagen DEL2-Champion Regensburg nach „Schockstart“

Die Dresdner Eislöwen haben auch das zweite Vorbereitungsspiel gegen die Eisbären Regensburg gewonnen. Vor 1.000 Zuschauern setzten sich die Blau-Weißen am Freitagnachmittag mit 5:3...

Die Dresdner Eislöwen haben auch das zweite Vorbereitungsspiel gegen die Eisbären Regensburg gewonnen.

Vor 1.000 Zuschauern setzten sich die Blau-Weißen am Freitagnachmittag mit 5:3 durch.

Die Dresdner mussten auf Torhüter Danny aus den Birken sowie die angeschlagenen Tomas Andres, Simon Karlsson, David Rundqvist, Andrew Yogan und Vincent Hessler auskommen. Juniorennationalspieler Felix Krüger aus der eigenen U20 kam dafür aber zum Einsatz.

Die Eislöwen legten einen absoluten Fehlstart hin. Keine zwei Minuten waren gespielt, da führten die Gäste mit 2:0. Richard Divis und Patrick Demetz sorgten innerhalb von 21 Sekunden für die Zwei-Tore-Führung der Eisbären. In der 16. Minute kam es noch dicker, als Sean Giles zum dritten Mal für die Gäste traf. Mit zunehmender Spielzeit wurden die Eislöwen aber besser. In Überzahl verkürzte Drew LeBlanc in der 17. Minute auf 1:3 und Travis Turnbull legte 26 Sekunden vor Ende des ersten Drittels mit dem 2:3 nach.

Im Mittelabschnitt bestimmten die Eislöwen das Spielgeschehen. Nicolas Schindler fälschte in der 27. Minute einen Schuss von Oliver Granz entscheidend ab und erzielte so das 3:3. Weitere gute Chancen ließen die Eislöwen zunächst noch ungenutzt. Zwei Minuten vor Ende des Mittelabschnitts brachte Dane Fox die Blau-Weißen aber doch noch in Führung.

Im Schlussabschnitt konnte sich vor allem Paul Stocker auszeichnen. Der junge Torhüter ersetzte Janick Schwendener Mitte des zweiten Drittels. Stocker konnte gleich mehrfach mit starken Reflexen den Ausgleich verhindern. Für den Schlusspunkt sorgte letztlich Fox mit seinem zweiten Treffer acht Sekunden vor Ende des Spiels zum 5:3.

Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Das war ein Schockstart mit den zwei Gegentoren zu Beginn. Danach haben wir aber sehr solide gespielt und unsere Laufstärke gezeigt. Wir waren eigentlich im ganzen Spiel überlegen. Es war wichtig, dass wir im ersten Drittel so zurückgekommen sind. Das zweite Drittel war sehr stark. Paul Stocker hat das halbe Spiel gespielt und einen sehr guten Job gemacht. Mit dem Sieg, aber auch der Art und Weise bin ich sehr zufrieden. Gerade weil wir auch gezeigt haben, dass wir nach Rückstand zurückkommen und das Spiel gewinnen können.“

Weiter geht es für die Eislöwen am Wochenende 07./08. September mit dem SACHSENLOTTO Cup in der JOYNEXT Arena.