EislÃ¶wen schlagen Bayreuth zu Null

Dresden. (PM Eislöwen) Die Eislöwen haben die Bayreuth Tigers zum zweiten Advent mit 3:0 bezwungen.

Jordan Knackstedt, Nick Huard und Steve Hanusch erzielten die Tore und Riku Helnius blieb zum ersten Mal in dieser Saison ohne Gegentreffer. Die Neuzugänge Thomas Supis, Alexander Dersch und Roope Ranta feierten damit einen erfolgreichen Einstand bei den Eislöwen.

Für den passenden Rahmen hat vor dem Spiel die Sächsische Staatskapelle Dresden gesorgt. Im Rahmen der Aktion „MitOhneEuch“ wurde in der Nordkurve der EnergieVerbund Arena live die Ouvertüre der Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel gespielt. Mit dieser Aktion soll der Schulterschluss zwischen Kultur und Sport in diesen schwierigen Zeiten gezeigt werden.

Das Team von Cheftrainer Rico Rossi kontrollierte das Spielgeschehen im ersten Spielabschnitt. In der Defensive wurden den Gästen nur wenige Möglichkeiten geboten und im Angriff einige Torchancen erspielt. Eine davon nutzte Kapitän Knackstedt (20.) im Konter auf Vorlage von Tom Knobloch.

Im zweiten Drittel hatten die Eislöwen Glück und mit Helenius einen starken Rückhalt, der mehrfach den Ausgleich verhinderte. Ob gegen die Ex-Dresdner Timo Walther oder Martin Davidek und zur Not half beim Schuss von Juuso Rajala die Querlatte.

Im dritten Drittel übernahmen die Eislöwen wieder zunehmend das Spielgeschehen und belohnten sich mit Toren. In der 46. Minute erhöhte Huard auf 2:0 und spätestens mit dem 3:0 durch Hanusch (52.) waren die Weichen auf Sieg gestellt. Die Eislöwen verteidigten in den Schlussminuten clever und verhalfen Helenius so zu seinem ersten Spiel in Dresden ohne Gegentreffer.

Rico Rossi, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft und dann auch noch zu Null. Das ist etwas Besonderes. Wir haben aber gar nicht so viel anders gemacht als in den letzten Spielen. Den Unterschied haben die gute Defensivarbeit, ein starker Torhüter und die Tore im richtigen Moment gemacht. Wir haben uns unser Glück selbst erarbeitet.“

Ein halbes Dutzend Pfosten- und Lattentreffer – nichts zu holen in Dresden

Bayreuth. (PM Tigers) Neben dem langzeitverletzten Heider und Gustav Veisert, der bisher in dieser Saison noch nichts ins Geschehen eingreifen konnte, fehlten am Abend beim Spiel in Dresden zusätzlich die angeschlagenen Stammkräfte Gron, Kunz und Wölfl. Timo Walther und Maximilian Kislinger wurden als Unterstützung vom Kooperationspartner aus Nürnberg für das Match nach Bayreuth geschickt.

Ein erster Spielabschnitt, der für beide Teams lange wenig Ertrag brachte – so kreierten die Eislöwen, die während der letzten Tage noch mehrfach auf dem Transfermarkt zuschlugen und unter anderem mit Roope Ranta einen der Topscorer der letzten Jahre verpflichten konnten, ihre Chancen meist durch Weitschüsse, die Herden parieren konnte. Auf Seiten der Tigers dauerte es ebenfalls, bis man einmal gefährlich vors Tor kam, zunächst durch Mannes, der die Scheibe, die noch am Gegner abprallte hoch auf Helenius brachte. Kurz darauf dann die beste Gelegenheit, als Järveläinen Rajala schön einsetzte und dieser aus kürzester Distanz, und noch gestört, nicht verwerten konnte. Unschöne Szene dann als Knackstedt den angreifenden Bindels per Ellenbogen zu Boden checkte, der den Bayreuther Stürmer zunächst auf die Bank und in der Drittelpause dann ins Krankenhaus brachte. Dass die Aktion ohne Strafe gegen Knackstedt blieb, war ob der hochgezogenen Ellenbogen durchaus fragwürdig. Ebenso unschön aus Bayreuther Sicht dann die Führung für die Dresdner, die gut 40 Sekunden vor der Pausensirene fiel und eben durch Knackstedt, der von Knobloch bedient wurde, erzielt werden konnte aber zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient erschien, da die Gastgeber sich insgesamt ein Übergewicht spielen konnten.

Der zweite Abschnitt gehörte den Tigers, die mehr und mehr das Spiel an sich rissen, doch mehrere hochkarätige Chancen nicht im Tor unterbringen konnten. Weder Walter zu Beginn des Spielabschnitts, noch Davidek, der in der 33. Spielminute völlig alleine und freistehende auf Helenius zufahren konnte, brachten die Scheibe unter. Zudem rettete mehrfach das Metallgestänge für die Eislöwen. Nachdem Kiss auf der Strafbank Platz genommen hatte, zog Järveläinen ab – den Nachschuss setzte Rajala an die Latte, von der die Scheibe noch einmal den Pfosten touchierte. Nach der einzig richtig guten Möglichkeit für Dresden, die Herden großartig gegen Swinnen vereitelte, visierte Walter nochmals Metall an und bei einer Möglichkeit durch Davidek reagierte Helenius, indem er das Spielgerät mit dem Helm raus köpfte.

Auch im Schlussdrittel zeigten die Tigers Angriffsbemühungen und wurden erneut vom Metall gebremst. So setzte Järveläinen nach 43 Minuten einen Schuss an die Latte. Die alte Weisheit, dass man vorne nicht trifft und dann hinten einen rein bekommt bewahrheitete sich wenige Minuten später als Huard „aus dem Nichts“ in den Winkel traf und auf 2:0 stellte. Dieser „wake up call“ beflügelte die Gastgeber und brachte sie zurück ins Spiel. Hanusch setzte in dieser Phase noch einen drauf und konnte, nachdem er von Huard schön freigespielt wurde, einen weiteren Treffer hinzufügen und mit dem 3:0 gleichzeitig den Endstand auf die Anzeigentafel schreiben.

Dass Walther („hoher Stock“) und im Anschluss Kolozvary („übertriebene Härte und unsportliches Verhalten“) in der letzten Spielminute jeweils 2 + 2 Minuten auf die Strafbank mussten, unterstrich die fragwürdige Leistung der Unparteiischen, die sicher nicht entscheidend war für den Spielverlauf aber die im ersten Abschnitt einen Ellenbogencheck von Knackstedt übersehen hatten, der Bindels ins Krankenhaus beförderte. Insgesamt ein bitterer Abend für die Tigers.

„Latten- und Pfostentreffer zählen eben nicht“, wollte Coach Petri Kujala das Pech in diesem Spiel nicht als Argument zählen lassen. Und weiter: „Wir haben einige gute Chancen kreiert aber sind eben manchmal auch etwas eingeschlafen in der Defensive“.

Dresdner Eislöwen – Bayreuth Tigers 3:0 (1:0, 0:0. 2:0)

Dresden: Helenius, Vieregge – Hanusch, Supis, Riedl, Lavallée, Heiß, Dersch, Kramer – Knackstedt (2), Kiss (2), Neuert, Trupp, Mrazek, Huard (2), Filin, Knobloch, Ranta (2), Swinnen, Trattner

Bayreuth: Herden, Zimmermann Nico – Karrer, Pokovic, Zimmermann Tim, Davis (2), Karlsson, Mannes – Rajala (2), Davidek, Kolozvary (4), Järveläinen, Meisinger, Lillich, Bindels, Kislinger, Walther (4)

Zuschauer: Keine Zuschauer zugelassen

Schiedsrichter: Falten, Steinecke – Sauerzapfe, Hänsel

Strafen: Dresden: 8 Bayreuth: 14 Powerplay: Dresden 0/5 Bayreuth: 0/4

Torfolge: 1:0 (20.) Knackstedt (Knobloch, Hanusch), 2:0 (46.) Huard (Hanusch, Knobloch), 3:0 (52.) Hanusch