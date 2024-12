EislÃ¶wen ringen Weiden nieder

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben den fünften Sieg in Folge in der DEL2 gefeiert.

Vor ausverkauftem Haus setzten sich die Blau-Weißen am zweiten Weihnachtsfeiertag mit 4:3 gegen die Blue Devils Weiden durch. Damit bleiben die Eislöwen Tabellenführer.

Die Gäste aus Weiden machten es dem Team von Cheftrainer Niklas Sundblad unheimlich schwer. Die giftigen Blue Devils verhinderten konsequent einen geordneten Spielaufbau und kamen selbst zu Torchancen. Das Chancenplus war im ersten Drittel dennoch auf Eislöwenseite.

Im zweiten Drittel gelang Weiden der schnelle Führungstreffer. Fabian Ribnitzky zog in der 23. Minute aus der Distanz ab und überwand Janick Schwendener im Dresdner Tor. Die Eislöwen konnten aber schnell antworten. Zweieinhalb Minuten nach dem Rückstand gelang Kapitän Travis Turnbull im Powerplay der 1:1-Ausgleich. Nach exakt 31 Minuten war der Kapitän erneut zur Stelle und erzielte die 2:1-Führung.

Im Schlussabschnitt ging es fix. Zweieinhalb Minuten waren im 3. Drittel gespielt und das Spiel gedreht. Tomas Rubes (41.) erzielte das 2:2 und Luca Gläser in Überzahl das 3:2 für die Gäste. Weiden spielte weiter nach vorn. Am Ende war es aber die individuelle Klasse der Eislöwen, die für den erneuten und entscheidenden Führungswechsel sorgte. Mitch Wahl netzte in der 53. Minute zum 3:3-Ausgleich ein und Tomas Sykora sorgte in der 57. Minute für den 4:3-Siegtreffer.

Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Weiden hat ein sehr gutes Spiel geliefert und es uns richtig schwer gemacht. Sie waren läuferisch auch besser als wir. Wir haben dank unserer individuellen Klasse das Spiel gewonnen. Ich musste im 3. Drittel sogar ein Timeout nehmen, weil Weiden so viel Druck gemacht hat. Wir haben aber einen guten Lauf und finden einen Weg auch solche engen Spiele zu gewinnen, auch wenn wir mal nicht die bessere Mannschaft sind. Wir nehmen die drei Punkte gern und schauen nun auf Samstag.“

Weiter geht es für die Eislöwen am Samstag mit dem Auswärtsspiel in Krefeld.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV