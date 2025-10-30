Eislöwen: Rabenschwarzes Mitteldrittel entscheidet Partie gegen Nürnberg

Dresden. (PM Eislöwen) Am Mittwochabend stand der 15. Spieltag in der PENNY DEL an und die Eislöwen empfingen die Nürnberg Ice Tigers.

Dresdens Cheftrainer Niklas Sundblad konnte dabei auf den gleichen Kader zurückgreifen, wie schon die letzten beiden Spieltage. Im Tor startete Jussi Olkinuora.

Die Hausherren starteten engagiert in die Partie und erspielten sich bereits nach wenigen Sekunden die erste gute Gelegenheit, doch Gäste-Torhüter Niklas Treutle war zur Stelle. Auf der Gegenseite kamen auch die Bayern zu einer Chance, aber Olkinuora parierte souverän. Kurz darauf musste Nürnbergs Luis Üffing wegen Haltens auf die Strafbank, doch die Eislöwen konnten das Powerplay nicht nutzen. Beide Teams erspielten sich im weiteren Verlauf des Drittels einige Möglichkeiten, ein Tor wollte jedoch zunächst nicht fallen. In der 16. Minute nutzte schließlich Justus Böttner einen Abpraller zur Gästeführung. Wenig später gerieten die Ice Tigers durch eine Strafe wegen Hakens gegen Evan Barratt in Unterzahl, doch bis zur Pausensirene blieb es beim 0:1.Im ersten Drittel hat sich zudem Niklas Postel verletzt, der das Spiel nicht beenden konnte.

Im Mitteldrittel agierten die Hausherren noch 14 Sekunden mit einem Mann mehr, aber es blieb bei dem Spielstand. Wenig später baute Charlie Gerard (24.) die Führung aus. Im weiteren Verlauf des Spiels netzten noch Tyler Spezia (31.), Greg Meireles (34.) und Owen Headrick (35.) die Scheibe ein. Mit dem 5:0 für Nürnberg ging es in die nächste Pause.

Mit Beginn des Schlussabschnitts gab es einen Wechsel auf der Torhüter-Position. Für Olkinuora stand nun Janick Schwendener zwischen den Pfosten. Nach einem Beinstellen von Josef Eham, spielten die Blau-Weißen in Überzahl. Dieses nutzten die Hausherren und Drew LeBlanc (44.) traf für die Eislöwen. Der Treffer wurde mittels Videobeweis gegeben. In der 50. Minute gab es noch Strafen gegen beide Teams aufgrund übertriebener Härte, am Ergebnis änderte sich aber nichts mehr. Somit sicherte sich Nürnberg den 5:1-Sieg.

Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Wir haben gleich im ersten Wechsel Druck gemacht, dann aber Nürnberg ins Spiel kommen lassen. Wir haben zu viele Zweikämpfe verloren und im Mitteldrittel nicht gut gespielt. Es ist ein sehr enttäuschender Abend. Das Positive ist: In zwei Tagen haben wir die Chance, es besser zu machen.“

