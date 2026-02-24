Eislöwen müssen nach Köln – Niklas Postel neuer Kapitän, 17- jähriger Ivan Komirist vor seinem DEL-Debüt

Dresden. (PM Eislöwen) Nach der Olympiapause geht es für die Dresdner Eislöwen weiter: Am Mittwoch gastiert das Team beim souveränen Tabellenführer in Köln.

Direkt nach der spielfreien Zeit wartet damit eine anspruchsvolle Aufgabe, bei der die Blau-Weißen alles geben wollen.

Nur zwei Tage später steht in der JOYNEXT Arena der Traditionsspieltag im Rahmen des Stadtreinigung Dresden Gamedays an. Alle Fans sind herzlich eingeladen, im ältesten Eislöwen-Trikot zu erscheinen. Bereits am Donnerstagabend steigt in der Sportsbar Ostra ein besonderer Jubiläumstalk mit Sami Kaartinen, Tom Hillig, Karl-Heinz Domschke und Volker Schnabel. Tickets gibt es für 4 Euro über etix – der gesamte Erlös kommt dem Eislöwen-Nachwuchs zugute.

Auch auf dem Eis wird es ebenfalls traditionsreich: Das erste Drittel am Freitag bestreiten die Eislöwen in einem speziellen Traditionstrikot. Dieses wird im Anschluss an die Partie versteigert. Vorabgebote können bis Freitag, 27.02., 12 Uhr per E-Mail an gs@eisloewen.com abgegeben werden. Das Startgebot liegt bei 100 Euro.

Den Abschluss der intensiven Woche bildet am Sonntag das Auswärtsspiel in Schwenningen.

Veränderungen gibt es zudem beim Kapitänsamt: Nach dem Abgang von Travis Turnbull übernimmt Niklas Postel die Kapitänsfunktion. Lance Bouma und Tomas Andres bleiben Assistenzkapitäne.

Außerdem steht ein besonderes Debüt bevor: Verteidiger Ivan Komirist wird am Mittwoch zu seinem ersten Profi-Einsatz kommen und mit der Rückennummer #26 auflaufen.