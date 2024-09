Eislöwen laden zum Sachsenlotto Cup

Dresden. (PM Eislöwen) Am Wochenende steigt das Finale der Saisonvorbereitung der Dresdner Eislöwen. Zum Sachsenlotto Cup empfangen die Blau-Weißen die beiden PENNY DEL-Clubs Düsseldorfer...

Dresden. (PM Eislöwen) Am Wochenende steigt das Finale der Saisonvorbereitung der Dresdner Eislöwen.

Zum Sachsenlotto Cup empfangen die Blau-Weißen die beiden PENNY DEL-Clubs Düsseldorfer EG und die Nürnberg Ice Tigers sowie den HC Verva Litvinov aus der tschechischen Extraliga. Am Samstag bestreiten Düsseldorf und Nürnberg zunächst das erste Halbfinale. Im Anschluss treffen die Eislöwen im zweiten Halbfinale auf Litvinov.

„Das sind sehr starke Gegner, auf die wir uns freuen dürfen. Für uns werden es zwei sehr gute Vorbereitungsspiele. Ich bin zuversichtlich und freue mich auf das Turnier. Alle drei Teams sind Erstligisten, werden schnelleres Eishockey spielen. Für uns wird wichtig sein, dass wir schnelle und gute Entscheidungen treffen, denn wir werden nicht viel Zeit bekommen. Aber das ist gut für uns gegen solche Gegner zu spielen“, sagt Eislöwen-Cheftrainer Niklas Sundblad.

Mit Nürnberg kommt der Turniersieger von 2021, Düsseldorf ist amtierender Sachsenlotto Cup Sieger und die Eislöwen konnten das Turnier 2022 gewinnen. Die Anmeldungen von Scouts aus der NHL zeigen zudem, dass das Turnier wichtig sein wird, gerade für junge Spieler.

„Wir treten natürlich an, um am Wochenende zwei Spiele zu gewinnen. Das ist immer so. Wir wollen unser Spielsystem weiter verinnerlichen und durchbringen. Dann sehen wir, welches Ergebnis herauskommt. Klar wollen wir unseren Fans auch etwas bieten“, so Sundblad weiter.

Spielplan Sachsenlotto Cup 2024:

07.09.2024

15:00 Uhr Düsseldorfer EG – Nürnberg Ice Tigers

18:30 Uhr Dresdner Eislöwen – HC Verva Litvinov

08.09.2024

14:00 Uhr Verlierer Halbfinale 2 – Verlierer Halbfinale 1

17:30 Uhr Sieger Halbfinale 2 – Sieger Halbfinale 1