Eislöwen kooperieren mit den IceFighters – U21 Fördervertrag für Jacob Ficenec

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen und die KSW IceFighters Leipzig arbeiten in der Saison 2026/2027 zusammen.

Ziel der partnerschaftlichen Vereinbarung ist es, junge deutsche Eishockeyspieler gezielt zu fördern und ihnen zusätzliche Spielpraxis zu ermöglichen sowie an den Profi-Bereich zu gewöhnen.

Im Zuge der Zusammenarbeit erhält der 20-jährige Verteidiger Jacob Ficenec bei den Dresdner Eislöwen einen U21-Fördervertrag. Gleichzeitig wird der Rechtsschütze mit einer Förderlizenz für die KSW IceFighters Leipzig ausgestattet. Damit kann Ficenec künftig sowohl für die Eislöwen in der DEL2 als auch für Leipzig in der Oberliga zum Einsatz kommen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, weitere junge Spieler der Dresdner Eislöwen mit einer Förderlizenz für die IceFighters auszustatten.

Der Deutsch-Tscheche wurde beim ERC Ingolstadt, den Jungadlern Mannheim sowie bei Bílí Tygři Liberec ausgebildet. Zudem lief Ficenec für die deutschen Junioren-Nationalmannschaften der U17 und U18 auf. Sein Vater Jakub Ficenec prägte über viele Jahre das Eishockey in Ingolstadt und zählt zu den bekanntesten Spielern der Clubgeschichte des ERC.

Jens Baxmann, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Die Zusammenarbeit mit den IceFighters Leipzig eröffnet uns eine wichtige Möglichkeit, junge Spieler gezielt an das Senioren-Eishockey heranzuführen und ihnen regelmäßige Spielpraxis auf einem guten Niveau zu ermöglichen. Jacob ist ein talentierter Verteidiger, dem wir die Zeit und die passenden Einsatzmöglichkeiten für seine weitere Entwicklung geben wollen. Gleichzeitig bietet uns die Vereinbarung die notwendige Flexibilität, künftig auch weiteren jungen Spielern diesen Weg zu ermöglichen.“

André Schilbach, IceFighters-Geschäftsführer: „Für Jacob ist dies ein guter Schritt und eine tolle Gelegenheit, sich weiterzuentwickeln. Natürlich sind wir froh, dass er durch die Kooperation weiterhin für uns im Einsatz sein kann. Darüber hinaus haben wir die Chance, weiteren Förderlizenzspielern aus Dresden Spielzeit zu ermöglichen. Wer dies konkret sein wird, werden wir im September gemeinsam bekanntgeben.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Jacob Ficenec @ Elite Prospects

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