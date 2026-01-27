EislÃ¶wen kommen nach Niederlage in Ingolstadt weiterhin nicht vom Fleck weg

Dresden. (PM EislÃ¶wen) Am letzten Spieltag vor der Olympia-Pause ging es fÃ¼r die Dresdner EislÃ¶wen zum ERC Ingolstadt.

Krankheitsbedingt fehlten Tomas Sykora, Simon Karlsson und David Suvanto. Andrew Yogan ist Papa geworden und fehlte ebenso. Nicht dabei waren zudem Matthias Pischoff und Connor Korte. Im Tor startete Janick Schwendener.

Und er verhinderte gleich in der ersten Minute ein Tor der Hausherren, die in den Anfangsminuten druckvoll agierten. In der fÃ¼nften Minute gab es dann gleich zwei gute Chancen fÃ¼r die Sachsen, aber zunÃ¤chst verhinderte ERC-Goalie Brett Brochu den Treffer und kurz darauf ging der Puck am Tor vorbei. Wenig spÃ¤ter gab es die erste Strafe und Ingolstadts Riley Barber pausierte wegen Stockschlags. Die GÃ¤ste kamen zu MÃ¶glichkeiten, aber Brochu verhinderte einen Treffer. Bei einem Konter der Hausherren parierte Schwendener ebenfalls. Als die neunte Minute lief, jubelten die EislÃ¶wen, den Trevor Parkes sorgte fÃ¼r die FÃ¼hrung. Die Gastgeber versuchten auszugleichen, aber Schwendener war stets zur Stelle. Nach einem Halten nahm Emil Johansson auf der GÃ¤ste-Strafbank Platz. Nur 50 Sekunden spÃ¤ter musste bei den Panthern Riley Sheen aufgrund eines Beinstellens in die KÃ¼hlbox. In der verbleibenden Spielzeit fiel kein Tor mehr und es ging mit der FÃ¼hrung fÃ¼r die Sachsen in die Pause.

Im Mittelabschnitt gerieten die ElbestÃ¤dter in der 23. Minute nach einem Haken von Bruno Riedl erstmals in Unterzahl. Diese nutzten die Bayern eiskalt: Nur wenige Sekunden im Powerplay genÃ¼gten Leon HÃ¼ttl zum Ausgleich. Wenig spÃ¤ter folgte die nÃ¤chste Strafe, als EislÃ¶we Oliver Granz wegen Beinstellens auf die Strafbank musste. Beide Teams kamen zu guten MÃ¶glichkeiten, doch die Sachsen Ã¼berstanden diese Unterzahl ohne weiteren Gegentreffer. In der 32. Minute gingen die Hausherren durch Daniel SchmÃ¶lz erstmals in FÃ¼hrung. Die Panther blieben anschlieÃŸend druckvoll und Myles Powell erhÃ¶hte in der 34. Minute auf 3:1. Kurz vor der zweiten Pausensirene Ã¼berprÃ¼ften die Hauptschiedsrichter per Videobeweis eine Szene mit Johansson und entschieden anschlieÃŸend auf eine kleine Strafe wegen Bandenchecks. Weitere Tore fielen nicht, sodass es mit der 3:1-FÃ¼hrung fÃ¼r den ERC in die Kabinen ging.

Knapp anderthalb Minuten spielten die Hausherren noch mit einem Mann mehr, doch die EislÃ¶wen Ã¼berstanden das Unterzahlspiel ohne Gegentreffer. Kurz darauf hatte C. J. Suess den Anschluss auf der Kelle, aber Ingolstadts Schlussmann war zur Stelle. Wenig spÃ¤ter scheiterte Lance Bouma am Schoner von Brochu. In Minute 51 erhielt SchmÃ¶lz eine Strafe wegen Stockschlags, aber die ElbestÃ¤dter konnten das Ãœberzahlspiel nicht nutzen. Wenig spÃ¤ter netzte Austen Keating (55.) die Scheibe zum 4:1 fÃ¼r Ingolstadt ein. Der Treffer wurde mittels Videobeweis bestÃ¤tigt. In Folge fiel kein Tor mehr und Ingolstadt sicherte sich den 4:1-Sieg.

Gerry Fleming, Cheftrainer Dresdner EislÃ¶wen: â€žWir haben heute Abend unglaublich viele SchÃ¼sse am Tor vorbeigesetzt. Und wenn wir auf das Tor gezielt haben, war der TorhÃ¼ter zur Stelle. Im letzten Drittel haben wir noch einmal alles versucht, aber das Gegentor hat uns dann den Wind aus den Segeln genommen.“



